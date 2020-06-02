Шанхайская компания SMIC является флагманом китайского полупроводникового сектора, если говорить об услугах по контрактному производству. Технологическая блокада Huawei, усилившаяся в мае, заставила китайские власти пристальнее следить за успехами и неудачами SMIC, в результате чего капитал компании был увеличен на $2,25 млрд за счёт вливаний со стороны правительственных фондов. Как отмечает CNBC, компания SMIC подала заявку на публичное размещение акций на Шанхайской фондовой бирже, рассчитывая выручить $2,8 млрд.

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Источник изображения: SMIC

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Помимо прочего, эти средства помогут SMIC освоить выпуск 12-нм продукции, сократив разрыв с мировыми лидерами. Та же компания GlobalFoundries, например, надолго застряла на соответствующей ступени развития, поскольку освоение 7-нм технологии показалось инвесторам слишком накладным. Нельзя исключать, что китайские компании и государственные фонды продолжат «накачивать» SMIC деньгами, поскольку на услуги зарубежных подрядчиков в условиях торговой войны рассчитывать не особо приходится.