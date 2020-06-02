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NVIDIA: всплеск интереса к играм во время кризиса – это нормально

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На конференции Morgan Stanley финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) повторила тезис о том, что игры в условиях самоизоляции стали тем видом развлечений, спрос на который вырос закономерно. Она расширила эти рассуждения на любой экономический кризис, сославшись на опыт прошлых лет. По её словам, даже самые сильные экономические потрясения не заставляли людей отворачиваться от игр.

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Источник изображения: NVIDIA

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Наличие у NVIDIA продуктов в разных ценовых категориях позволяло приобщиться к играм людям с разным уровнем дохода. С другой стороны, Колетт Кресс не взялась прогнозировать, существует ли сейчас отложенный спрос, вызванный ожиданием стабилизации мировой экономики. Контекст новых игровых продуктов NVIDIA на этом мероприятии почти не обсуждался – по крайней мере, в изложении этой представительницы компании.

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финансы видеокарты geforce коронавирус
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