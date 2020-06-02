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В этом квартале NVIDIA ожидает снижения спроса на профессиональные адаптеры Quadro

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Перенос выставки Computex 2020 на сентябрь из-за коронавируса в эти дни частично компенсируется высокой активностью разработчиков GPU и центральных процессоров в сфере обмена информацией с инвесторами, поскольку многие компании неожиданно поняли, что телеконференции – это та форма проведения мероприятий, которую не нужно избегать и стесняться. Представителю Morgan Stanley, например, вчера удалось на протяжении 45 минут задавать нудные и предсказуемые вопросы финансовому директору NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress).

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Источник изображения: NVIDIA

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Освежая в памяти инвесторов прогноз на второй квартал, она добавила, что в последовательном выражении снизится выручка от реализации профессиональных графических адаптеров семейства Quadro. Хорошая новость для профессионалов заключается в том, что NVIDIA обещает расширять применение аппаратной трассировки лучей в привычных для них приложениях визуализации. Создавать реалистичные трёхмерные сцены будет проще и быстрее с использованием графических решений NVIDIA, поддерживающих RTX.

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