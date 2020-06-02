Sienna Cichlid: обозначение AMD Big Navi с архитектурой RDNA 2 показалось в коде Linux
Немало шума в первые дни лета наделала публикация на страницах ресурса Phoronix, которая сообщила о появлении в коде Linux упоминаний о графическом решении с условным обозначением Sienna Cichlid. Список изменений в функциональных возможностях типа поддержки VCN 3.0 и DCN3 позволяет предположить, что речь идёт о представителе архитектуры RDNA 2.
рекламаЯпонские блогеры отождествляют новинку с Navi 21 – флагманским графическим решением поколения Navi 2X, которое должно выйти до конца текущего года.
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В окончательную сборку Linux эти изменения попадут где-то к октябрю, что позволяет с некоторой уверенностью говорить о соответствующих сроках анонса нового флагмана.
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