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Sienna Cichlid: обозначение AMD Big Navi с архитектурой RDNA 2 показалось в коде Linux

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Немало шума в первые дни лета наделала публикация на страницах ресурса Phoronix, которая сообщила о появлении в коде Linux упоминаний о графическом решении с условным обозначением Sienna Cichlid. Список изменений в функциональных возможностях типа поддержки VCN 3.0 и DCN3 позволяет предположить, что речь идёт о представителе архитектуры RDNA 2.

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Источник изображения: Freedesktop.org

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Источник изображения: Twitter, Locuza

В окончательную сборку Linux эти изменения попадут где-то к октябрю, что позволяет с некоторой уверенностью говорить о соответствующих сроках анонса нового флагмана.

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Теги

amd видеокарты rdna 2 big navi navi 2x
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