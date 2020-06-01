Palit представила утилиту ThunderMaster для оптимизации видеокарт NVIDIA
Тайваньский технологический гигант Palit Microsystems Ltd анонсировал новую версию программного обеспечения ThunderMaster. Это утилита, которая представляет собой решение для оптимизации функций графических ускорителей компании NVIDIA серии GeForce.
Свежая версия ThunderMaster получила массу нововведений, расширенные настройки и обновлённый графический интерфейс. Утилита даёт возможность отслеживать характеристики графического адаптера, а также регулировать разгон GPU, настраивать скорость вращения вентиляторов и выполнять настройку подсветки.
В новой версии ThunderMaster было уменьшено количество всплывающих окон, что должно повысить уровень комфорта работы с программным обеспечением. Все ключевые параметры вынесены на главный экран. Пользователи могут создать до шести профилей с разными параметрами ускорителя для вывода на главную информационную панель.
ThunderMaster имеет массу фишек. Например, программа обеспечивает возможность интеллектуального управления разгоном GPU и видеопамяти. Кроме того, создателями реализовано автоматическое тестирование, подбор оптимальных частот GPU и памяти за счёт опции OC Scan.
Подводя итоги, отметим, что к ключевым особенностям программного обеспечения разработчики компании Palit относят следующее:
- простота использования;
- возможность быстро сохранить BIOS адаптера;
- поддержка работы с несколькими ускорителями;
- поддержка нескольких языков;
- возможность создания шести профилей;
- опция OC Scan;
- возможность настройки частоты под нужное количество кадров секунду;
- управление частотой GPU и VRAM;
- управление оборотами вентиляторов и подсветкой;
- вывод текущих данных о видеокартах;
- возможность сбросить параметры до значений по умолчанию.
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