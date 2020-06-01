Зомби-мод помог Radeon HD 5770 разогнаться до 1680/5800 МГц
Греческий энтузиаст OGS последние дни прошлой недели посвятил экспериментам по экстремальному разгону видеокарты Radeon HD 5770, которую модифицировал на аппаратном уровне. Так называемый «зомби-мод» подразумевал использование внешней подсистемы питания, что в совокупности с жидким азотом позволило поднять частоты видеокарты с 900/4900 до 1680/5800 МГц.
рекламаВ тесте Unigine Heaven Xtreme был получен результат 859,01 балла DX11, центральный процессор Intel core i9-9900K при этом довольствовался жидкостным охлаждением, работая на частоте 5300 МГц с сохранением активности четырёх ядер без Hyper-Threading. В тесте 3DMark11 Performance частоты видеокарты снизились до 1630/5600 МГц, но это не помешало занять первое место в модельном зачёте с результатом 5747 баллов.
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