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Зомби-мод помог Radeon HD 5770 разогнаться до 1680/5800 МГц

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Греческий энтузиаст OGS последние дни прошлой недели посвятил экспериментам по экстремальному разгону видеокарты Radeon HD 5770, которую модифицировал на аппаратном уровне. Так называемый «зомби-мод» подразумевал использование внешней подсистемы питания, что в совокупности с жидким азотом позволило поднять частоты видеокарты с 900/4900 до 1680/5800 МГц.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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В тесте Unigine Heaven Xtreme был получен результат 859,01 балла DX11, центральный процессор Intel core i9-9900K при этом довольствовался жидкостным охлаждением, работая на частоте 5300 МГц с сохранением активности четырёх ядер без Hyper-Threading. В тесте 3DMark11 Performance частоты видеокарты снизились до 1630/5600 МГц, но это не помешало занять первое место в модельном зачёте с результатом 5747 баллов.

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Теги

экстремальный разгон 3dmark11 radeon hd 5770
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Adam Smith
13:09
он постоянный гость оверов? почему ему должны все поверить, пусть выложит пруфы с 9900к и новой ситсемой.
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
Kopcheniy
13:06
Ну самыми лучшими рефами в пересчете на габариты являются как раз 2080/2080S/2080Ti
Первая фотография RTX 3080 с завода TSMC
Jaster
13:05
А для тех кто не может заработать, есть Райзен 1200..
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
Bojack Horseman
13:04
Та вообще не полыхаю Просто с утра встал, страница в браузере со вчерашнего вечера открыта, 200+ постов набито, и самые-самые нефанаты, которые иначе как агитационными простынями не выражаются, возмущ...
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demon55
13:04
ну хоть один адекватный коментарий))) браво
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
ZrZ
13:03
Не знаю... в том, что не всегда удается пошпионить заранее? :) И факт стоимости в 699$ -опять- снова проигнорирован.
Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
Елисей Творимиров
13:03
Не в разгоне дело. Если ты помнишь, то в гпу-z был такой показатель качества чипа - асик. Так вот, у нави очень большой разброс по этому показателю. И чтобы всё работало, для всех чипов АМД в биосе и ...
Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
Roadrunneer
13:03
Ох ты ж...ошибки хотя бы исправьте в тексте этой эээм...статьи
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N1ghtwish
13:02
Среди видеокарт, по большому счету, АМД ничего хорошего не делала, у ATi были 9500\9700\9800 удачными картами.
Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
ZrZ
13:01
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