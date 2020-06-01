Непривычное для начала июня отсутствие новостей с Computex в этом году вынуждает обращаться к тайваньским источникам другого типа в лице издания DigiTimes, которое публикует очередную порцию прогнозов о развитии ситуации на рынке электронных комплектующих. По словам источника, спрос на компоненты для ноутбуков, медицинского оборудования и сетевые решения сохранится на высоком уровне до октября этого года включительно.

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Источник изображения: Black Hair Media Forum

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Сетевые компоненты, в частности, даже должны подорожать во втором полугодии. Отмечается, что самоизоляция, сопутствующая пандемии, способствует ускоренному развитию инфраструктуры Wi-Fi 6. Новый стандарт будет поддерживаться ноутбуками на базе новых 10-нм процессоров Intel семейства Tiger Lake.