ASRock рассчитывает на анонс новых потребительских процессоров Intel и AMD во втором полугодии
Содержательная и удивительно бесплатная публикация на страницах сайта DigiTimes повествует о планах ASRock вывести свой серверный бизнес на публичное размещение акций. Именно он позволит компании зафиксировать рост выручки на двузначное количество процентов по итогам текущего года, как считает источник.
рекламаВ третьем квартале серверные поставки заметно сократятся, но в это время ASRock рассчитывает на рост спроса на материнские платы потребительского класса, предназначенные для новых процессоров Intel и AMD, дебют которых намечен на второе полугодие. Звучит интригующе, особенно в отношении планов Intel, которая массовые процессоры семейства Comet Lake-S успела представить в прошлом месяце. С AMD всё достаточно просто – компания должна выпустить процессоры Vermeer с архитектурой Zen 3, хотя новые материнские платы потребуются не всем их покупателям.
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