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ASRock рассчитывает на анонс новых потребительских процессоров Intel и AMD во втором полугодии

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Содержательная и удивительно бесплатная публикация на страницах сайта DigiTimes повествует о планах ASRock вывести свой серверный бизнес на публичное размещение акций. Именно он позволит компании зафиксировать рост выручки на двузначное количество процентов по итогам текущего года, как считает источник.

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Источник изображения: ASRock

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В третьем квартале серверные поставки заметно сократятся, но в это время ASRock рассчитывает на рост спроса на материнские платы потребительского класса, предназначенные для новых процессоров Intel и AMD, дебют которых намечен на второе полугодие. Звучит интригующе, особенно в отношении планов Intel, которая массовые процессоры семейства Comet Lake-S успела представить в прошлом месяце. С AMD всё достаточно просто – компания должна выпустить процессоры Vermeer с архитектурой Zen 3, хотя новые материнские платы потребуются не всем их покупателям.

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