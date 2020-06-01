Процессор Intel с архитектурой Ice Lake и 24 ядрами отметился в SiSoftware Sandra
Представители Intel недавно подтвердили намерения компании представить серверные процессоры Ice Lake-SP в конце текущего года. Они будут использовать техпроцесс так называемого второго поколения (третьего, если считать с Cannon Lake), а разного рода диагностические утилиты уже научились распознавать их по структуре кеш-памяти второго уровня – на одно ядро приходится по 1,25 Мбайт. В базе данных SiSoftware Sandra недавно был замечен процессор соответствующего семейства с 24 ядрами.
рекламаНовинка предлагает поддержку 48 потоков и базовую частоту 2.2 ГГц, объём кеш-памяти третьего уровня достигает 36 Мбайт. Происхождение этой записи в профильной базе данных скрыто за условным обозначением системы – OEM S5645. Если это не серверный процессор, то он вполне может оказаться представителем серии Ice Lake-X, которая должна выйти в сопоставимые с Ice Lake-SP сроки.
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