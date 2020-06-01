Называя себя мировым лидером в производстве твердотельной памяти, компания Samsung Electronics продолжает излучать оптимизм в отношении перспектив этого сегмента рынка. Не так дано было принято решение о расширении производственных мощностей в Китае, а теперь заложен фундамент для нового предприятия в южнокорейском Пхёнтхэке.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: Samsung Electronics

реклама

Здесь уже находится крупнейший производственный кластер по выпуску памяти типа NAND, а ко второй половине следующего года будет запущена в эксплуатацию новая производственная линия по выпуску V-NAND. Компания рассчитывает, что микросхемы памяти этого типа найдут применение в серверных системах, персональных компьютерах и смартфонах с поддержкой 5G, поэтому не боится инвестировать средства в строительство нового предприятия в это неспокойное время. В мае экспорт полупроводниковых изделий из Южной Кореи вырос на 7,1%, и пока под давлением спроса цены на микросхемы памяти продолжают увеличиваться.