Samsung не может остановиться со строительством новых фабрик по выпуску памяти
Называя себя мировым лидером в производстве твердотельной памяти, компания Samsung Electronics продолжает излучать оптимизм в отношении перспектив этого сегмента рынка. Не так дано было принято решение о расширении производственных мощностей в Китае, а теперь заложен фундамент для нового предприятия в южнокорейском Пхёнтхэке.
рекламаЗдесь уже находится крупнейший производственный кластер по выпуску памяти типа NAND, а ко второй половине следующего года будет запущена в эксплуатацию новая производственная линия по выпуску V-NAND. Компания рассчитывает, что микросхемы памяти этого типа найдут применение в серверных системах, персональных компьютерах и смартфонах с поддержкой 5G, поэтому не боится инвестировать средства в строительство нового предприятия в это неспокойное время. В мае экспорт полупроводниковых изделий из Южной Кореи вырос на 7,1%, и пока под давлением спроса цены на микросхемы памяти продолжают увеличиваться.
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