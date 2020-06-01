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Intel жертвует $1 млн на нужды борьбы с расизмом и дискриминацией

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Американские корпорации ежегодно отчитываются о мерах по достижению расового и полового равенства с точки зрения кадровой политики. Компания Intel не смогла остаться в стороне от волны протестов, вызванных инцидентом в Миннеаполисе, который привёл к гибели афроамериканца от действий офицера полиции.

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Источник изображения: Intel

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Глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) выразил солидарность с теми, кто выступает против расизма и дискриминации, а также высказал слова поддержки в адрес собственных сотрудников, которые когда-либо становились жертвами расизма в той или иной форме. Корпорация переведёт на счета общественных организаций, ведущих борьбу с подобными явлениями, один миллион долларов США. По итогам 2019 года, больше всего женщин и национальных меньшинств в штате Intel работало на должностях нетехнического характера, доля афроамериканского населения на руководящих постах не превышала 2,3%.

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taurintown
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Ты поднял ЧСД на одну ступень. Продолжай работать над собой, неудачник.
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zerg59
09:58
Это к Рогозину ;-). Сколько там украли в Роскосмосе? Вроде как только по опубликованным данным около триллиона рублей.. А из отечественной електроники: Чубайсовские гибкие прланшеты, Байкал, Эльбрус.....
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smaximaa
09:58
да да, мы все помним как ты тут носился по сайту, кукарекая что 3700х сливает ой 3 7700к в игорах, особенно фейл с дх 12 в батле 5, где якобы на 3700х фризы, а на 7700к все плавно Лол
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