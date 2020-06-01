Американские корпорации ежегодно отчитываются о мерах по достижению расового и полового равенства с точки зрения кадровой политики. Компания Intel не смогла остаться в стороне от волны протестов, вызванных инцидентом в Миннеаполисе, который привёл к гибели афроамериканца от действий офицера полиции.

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Источник изображения: Intel

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Глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) выразил солидарность с теми, кто выступает против расизма и дискриминации, а также высказал слова поддержки в адрес собственных сотрудников, которые когда-либо становились жертвами расизма в той или иной форме. Корпорация переведёт на счета общественных организаций, ведущих борьбу с подобными явлениями, один миллион долларов США. По итогам 2019 года, больше всего женщин и национальных меньшинств в штате Intel работало на должностях нетехнического характера, доля афроамериканского населения на руководящих постах не превышала 2,3%.