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Intel может добиться субсидий на строительство фабрики в США

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Американские власти не только отлучают от конвейера TSMC неугодную китайскую компанию Huawei Technologies, но и пытаются обезопасить национальную электронную промышленность от перебоев с поставками компонентов. Строительство предприятия TSMC в Аризоне, которое скоро начнётся – это лишь один шаг на этом пути. Как сообщает The Wall Street Journal, отраслевая ассоциация SIA пытается добиться от правительства США целевых субсидий на развитие местной полупроводниковой отрасли.

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Источник изображения: Intel

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Сумма, которая поставлена на кон - $37 млрд, только пять из которых могут быть потрачены на строительство нового предприятия в США, услугами которого могли бы пользоваться различные местные разработчики. По слухам, фаворитом пока остаётся компания Intel, которая расширит свои услуги на сторонних клиентов, но к пяти миллиардам правительственного гранта ей придётся добавить приличную сумму собственных средств.

Пятнадцать миллиардов долларов США будут направлены в местные бюджеты американских штатов, которые пожелают развивать у себя полупроводниковое производство. Оставшиеся $17 млрд должны быть потрачены на финансирование разработок и исследований. Примечательно, что на поддержку властей могут претендовать не только американские компании, но соответствующие проекты они должны развивать на территории США.

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Теги

intel литографическое производство полупроводники
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Сейчас обсуждают

Kasyan
08:30
Молодец, ты ценовая разница какая между?! Это при том, что 3300X и матери на B чипсете хватит, а 7700K нужна только Z мать!
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Kasyan
08:27
"Легко гонится" Это после скальпа что ли и небось ещё отборный! А с термосоплями под крышкой 4,7-4,8 он работает стабильно, так что ноунеймчик жги дальше!
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Yilec
08:23
Ну тресни. Видео-то не моё :))))
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Никита Маслов
08:22
Так пойдёт?
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Goginator
08:19
тоже видел такое
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
Goginator
08:17
расскажите поподробнее где в 2018 году Вы брали 2600 по 9 тыс рублей . хочицца подробностей
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
Никита Маслов
08:17
Мерлион
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
ZrZ
08:16
"ну и дрочку с чипсетами тоже не забываем." Что за "дрочка с чипсетами" на уровне Интел? Давай только не про уже давно неактуальный FX. "Если прям наезд на синих,что всё это приходилось каждый раз ...
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
Никита Маслов
08:16
Был i9 9900k, замена ради замены, железо ещё не гнал) я не виноват в задержках твоих зарплат, захотел купил, в чем проблема? Откуда столько желчи? И память 4000, ты угадал
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
Goginator
08:16
вот и доказательство того что интел это компания регресса , которая тормозит прогресс всей индустрии .
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
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