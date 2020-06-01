Intel может добиться субсидий на строительство фабрики в США
Американские власти не только отлучают от конвейера TSMC неугодную китайскую компанию Huawei Technologies, но и пытаются обезопасить национальную электронную промышленность от перебоев с поставками компонентов. Строительство предприятия TSMC в Аризоне, которое скоро начнётся – это лишь один шаг на этом пути. Как сообщает The Wall Street Journal, отраслевая ассоциация SIA пытается добиться от правительства США целевых субсидий на развитие местной полупроводниковой отрасли.
рекламаСумма, которая поставлена на кон - $37 млрд, только пять из которых могут быть потрачены на строительство нового предприятия в США, услугами которого могли бы пользоваться различные местные разработчики. По слухам, фаворитом пока остаётся компания Intel, которая расширит свои услуги на сторонних клиентов, но к пяти миллиардам правительственного гранта ей придётся добавить приличную сумму собственных средств.
Пятнадцать миллиардов долларов США будут направлены в местные бюджеты американских штатов, которые пожелают развивать у себя полупроводниковое производство. Оставшиеся $17 млрд должны быть потрачены на финансирование разработок и исследований. Примечательно, что на поддержку властей могут претендовать не только американские компании, но соответствующие проекты они должны развивать на территории США.
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