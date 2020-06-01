Американские власти не только отлучают от конвейера TSMC неугодную китайскую компанию Huawei Technologies, но и пытаются обезопасить национальную электронную промышленность от перебоев с поставками компонентов. Строительство предприятия TSMC в Аризоне, которое скоро начнётся – это лишь один шаг на этом пути. Как сообщает The Wall Street Journal, отраслевая ассоциация SIA пытается добиться от правительства США целевых субсидий на развитие местной полупроводниковой отрасли.

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Источник изображения: Intel

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Сумма, которая поставлена на кон - $37 млрд, только пять из которых могут быть потрачены на строительство нового предприятия в США, услугами которого могли бы пользоваться различные местные разработчики. По слухам, фаворитом пока остаётся компания Intel, которая расширит свои услуги на сторонних клиентов, но к пяти миллиардам правительственного гранта ей придётся добавить приличную сумму собственных средств.

Пятнадцать миллиардов долларов США будут направлены в местные бюджеты американских штатов, которые пожелают развивать у себя полупроводниковое производство. Оставшиеся $17 млрд должны быть потрачены на финансирование разработок и исследований. Примечательно, что на поддержку властей могут претендовать не только американские компании, но соответствующие проекты они должны развивать на территории США.