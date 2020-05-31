Представленные две недели назад серверные системы NVIDIA DGX A100 используют пару процессоров EPYC поколения Rome, и этот факт позволил генеральному директору AMD Лизу Су (Lisa Su) выразить гордость сотрудничеством с NVIDIA со страниц Twitter сразу же по итогам дебюта конкурирующего решения.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

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Глава AMD великодушно поздравила NVIDIA с дебютом A100. На уходящей неделе она также назвала NVIDIA «очень, очень сильной в плане инженерного потенциала компанией», сделав пояснения относительно мотивов выбора процессоров EPYC этим конкурентом. Дело было не только в поддержке PCI Express 4.0, по её мнению, но и в способности дуэта процессоров Rome обеспечить связку из восьми Ampere A100 адекватными вычислительными ресурсами.