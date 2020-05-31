До сих пор считалось, что выбывшие из-за американских санкций заказы Huawei на производство процессоров HiSilicon смогут заменить собой заказы прочих клиентов TSMC, но китайское издание Commercial Times со ссылкой на отраслевых аналитиков сообщает, что совокупность неблагоприятных факторов вынудит компанию сократить капитальные расходы не только в этом, но и в последующем году.

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Источник изображения: Commercial Times

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В совокупности, за два года капитальные затраты TSMC будут уменьшены на $5-7 млрд. Затраты на текущий год сократятся на 13% по сравнению с предыдущим. Некоторые клиенты TSMC уже начали сокращать объёмы заказов в мае. Причиной такого поведения стали не только санкции против Huawei, но и мрачные макроэкономические прогнозы на второе полугодие.

Поставляющий TSMC литографическое оборудование холдинг ASML задержит отгрузку некоторых заказов с июня на декабрь, это тоже позволит первой из компаний уменьшить затраты на обновление парка оборудования. В этом году TSMC придётся сократить ежемесячный план выпуска кремниевых пластин с 5-нм продукцией на 10-15 тысяч штук от прогнозируемого, по 7-нм технологии сокращение составит 10-20 тысяч кремниевых пластин. Фактические объёмы производства могут остаться прежними или даже вырасти, но не так заметно, как планировалось.