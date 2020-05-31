Процессор AMD Athlon 3000G прописался в статистике HWBot не так давно, чтобы исключить активное обновление рекордов, поэтому оно периодически происходит. Итальянский энтузиаст Hardware Numb3rs разогнал этот процессор при помощи жидкого азота в материнской плате Asus ROG Strix X470-I Gaming, установив новый рекорд SuperPI 32M в модельном зачёте, который соответствует результату в 6 минут 38,627 секунды.

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Источник изображения: HWBot, Hardware Numb3rs

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Частоту процессора для этого пришлось поднять до 5389 МГц с сохранением активности обоих ядер и четырёх потоков.

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Источник изображения: HWBot, Hardware Numb3rs

Примечательно, что автор эксперимента отдельно заявлял результаты замеров быстродействия встроенной графики Radeon Vega 3, и это позволило ему отличиться в 3DMark Vantage Performance с результатом 11 789 баллов.