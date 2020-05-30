Процессоры AMD Warhol могут получить архитектуру Zen 3+
Появление на слайде, напоминающем выдержку из документа с планами AMD, процессоров семейства Warhol немного озадачило тем фактом, что они повторяли сочетание архитектуры Zen 3 и 7-нм технологии изготовления за своими предшественниками, процессорами Vermeer.
рекламаКоллеги с сайта 3DCenter нашли этому простое и разумное объяснение: по их мнению, процессоры Warhol по примеру Van Gogh, получат усовершенствованную архитектуру Zen 3+. Если гибридные процессоры Van Gogh получат встроенную графику с архитектурой RDNA (вероятнее всего, второго поколения), то процессоры Warhol обойдутся без встроенной графики. Наличие такого «промежуточного звена» ставит под сомнение недавние слухи об ускорении перехода процессоров AMD на 5-нм технологию производства. Тем более, что глава компании Лиза Су (Lisa Su) на этой неделе привязывала данный техпроцесс исключительно к архитектуре Zen 4.
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