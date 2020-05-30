Intel заполучила ещё одного опытного разработчика графики AMD
На уходящей неделе, как сообщает CRN, компания Intel подтвердила вступление в должность вице-президента по архитектуре, графике и программному обеспечению Али Ибрагима (Ali Ibrahim) – специалиста с 13-летним опытом работы в AMD, который последнюю из компаний покинул в марте текущего года.
рекламаВ Intel Ибрагим будет руководить разработкой архитектуры платформ и дискретной графики, более подробно его обязанности не описываются. За время работы в AMD Али успел приложить руку не только к дискретной графике и гибридным процессорам, включая применяемые в игровых консолях, но и к северным процессорам с гибридной ARM-совместимой архитектурой, которые так и не пошли в серию.
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