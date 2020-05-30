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Intel заполучила ещё одного опытного разработчика графики AMD

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На уходящей неделе, как сообщает CRN, компания Intel подтвердила вступление в должность вице-президента по архитектуре, графике и программному обеспечению Али Ибрагима (Ali Ibrahim) – специалиста с 13-летним опытом работы в AMD, который последнюю из компаний покинул в марте текущего года.

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Источник изображения: CRN

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В Intel Ибрагим будет руководить разработкой архитектуры платформ и дискретной графики, более подробно его обязанности не описываются. За время работы в AMD Али успел приложить руку не только к дискретной графике и гибридным процессорам, включая применяемые в игровых консолях, но и к северным процессорам с гибридной ARM-совместимой архитектурой, которые так и не пошли в серию.

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Сейчас обсуждают

GlamOtrip
09:27
Это же дворник из нашего жэка. Как все успевает, вчера видел как он подметает у подъездов, а сегодня уже в США? Хотя точно, сейчас все работают дистанционно.
Intel заполучила ещё одного опытного разработчика графики AMD
Artem Omny
09:27
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kelp13
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Me4tatelI&gt;
09:20
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Death Stranding полностью окупилась
terenty79
09:18
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terenty79
09:16
и что? По ip вычислишь?Приедешь в мой мухосранск со мной лично разбираться или меня киллеру закажешь? и это из за того, что я тебе телефон свой не дал/
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Сергей Vorvort
09:12
Интел в очередной раз поимела своих хомяков! )
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Pris
09:12
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От работы кони дохнут! А если серьезно то я тружусь на работе, а дома отдыхаю. Пусть идиоты дома работают или аутсорсеры...
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