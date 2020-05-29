AMD продолжит укреплять позиции в настольном сегменте рынка
На конференции Bernstein глава AMD Лиза Су (Lisa Su) оспорила выдвинутый ведущим тезис о том, что дальнейшее увеличение доли компании рынка в настольном сегменте будет либо происходить очень медленно, либо вообще не представляется возможным.
рекламаПо словам главы AMD, свой выбор на процессорах этой марки останавливают энтузиасты, интересующиеся передовыми технологиями, склонные выбирать лучшее предложение на рынке по соотношению цены и потребительских качеств. В конкурентоспособности своих нынешних процессоров AMD уверена, как в старшем, так и в младшем ценовых сегментах. Было бы неправильно говорить о насыщении рынка – рост доли AMD в настольном сегменте продолжится, даже если и не в розничном секторе, то в коммерческом, где её продукция пока относительно слабо представлена. Рынок ноутбуков гораздо больше настольного по объёмам, и с ним AMD тоже связывает особые надежды.
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