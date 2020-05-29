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AMD продолжит укреплять позиции в настольном сегменте рынка

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На конференции Bernstein глава AMD Лиза Су (Lisa Su) оспорила выдвинутый ведущим тезис о том, что дальнейшее увеличение доли компании рынка в настольном сегменте будет либо происходить очень медленно, либо вообще не представляется возможным.

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Источник изображения: AMD

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По словам главы AMD, свой выбор на процессорах этой марки останавливают энтузиасты, интересующиеся передовыми технологиями, склонные выбирать лучшее предложение на рынке по соотношению цены и потребительских качеств. В конкурентоспособности своих нынешних процессоров AMD уверена, как в старшем, так и в младшем ценовых сегментах. Было бы неправильно говорить о насыщении рынка – рост доли AMD в настольном сегменте продолжится, даже если и не в розничном секторе, то в коммерческом, где её продукция пока относительно слабо представлена. Рынок ноутбуков гораздо больше настольного по объёмам, и с ним AMD тоже связывает особые надежды.

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markz0R
11:09
ВОТ уже давно оптимизирован под многоядерные процессоры
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Evgeny Minaev
11:09
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Каа
11:09
Нет, я с вами не соглашусь.. мне ближе китайское построение "стереть из истории и памяти", а то мы сейчас до важности Гитлера договоримся...
AMD Ryzen 5000 "Warhol" Zen 3 выпустят на 7-нм, а Ryzen 6000 "Raphael" Zen 4 на 5-нм процессе TSMC
Ринат Кучаев
11:09
Сам измерял?
AMD Ryzen 5000 "Warhol" Zen 3 выпустят на 7-нм, а Ryzen 6000 "Raphael" Zen 4 на 5-нм процессе TSMC
enzolas
11:09
К Интел это полудохлая собака, не сумевшая взять кость размером в 10 нм.
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rainaustin
11:08
Вот бы такое на UE5 с нормальным графеном и дикими скоростями.
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enzolas
11:08
Раньше Интел нас кормил 3% в год, а теперь скорости другие. Ваше железо устареет быстрее чем вы думаете.
Эксперты выяснили, какой процессор лучший для сборки недорогого игрового компьютера – AMD Ryzen 5 3600 против Intel Core i5-10400 по мнению Techspot
b00german
11:07
Чушатина, все норм работает, опять криворукие дауны " у миня не работает, памагитяяя"
Microsoft не рекомендует устанавливать новую версию Windows 10 – найдено не менее 10 критических проблем в первый же день
Каа
11:06
Ахаха) размечтался))
AMD Ryzen 5000 "Warhol" Zen 3 выпустят на 7-нм, а Ryzen 6000 "Raphael" Zen 4 на 5-нм процессе TSMC
Inttz
11:06
Так и ты прочитай и мимо пройди,зачем прикрываешься обвиняя других
AMD Ryzen 5000 "Warhol" Zen 3 выпустят на 7-нм, а Ryzen 6000 "Raphael" Zen 4 на 5-нм процессе TSMC
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