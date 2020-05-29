На конференции Bernstein глава AMD Лиза Су (Lisa Su) оспорила выдвинутый ведущим тезис о том, что дальнейшее увеличение доли компании рынка в настольном сегменте будет либо происходить очень медленно, либо вообще не представляется возможным.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: AMD

реклама

По словам главы AMD, свой выбор на процессорах этой марки останавливают энтузиасты, интересующиеся передовыми технологиями, склонные выбирать лучшее предложение на рынке по соотношению цены и потребительских качеств. В конкурентоспособности своих нынешних процессоров AMD уверена, как в старшем, так и в младшем ценовых сегментах. Было бы неправильно говорить о насыщении рынка – рост доли AMD в настольном сегменте продолжится, даже если и не в розничном секторе, то в коммерческом, где её продукция пока относительно слабо представлена. Рынок ноутбуков гораздо больше настольного по объёмам, и с ним AMD тоже связывает особые надежды.