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AMD приветствует решение TSMC построить предприятие в США

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На конференции Bernstein глава AMD Лиза Су (Lisa Su) затронула тему ситуации вокруг Китая и недавнего решения TSMC построить предприятие в американском штате Аризона. Прежде всего, повышенных таможенных тарифов на экспорт продукции из Китая в США компания AMD смогла избежать ещё в прошлом году за счёт оптимизации логистических схем. Во-вторых, существенных интересов в коммерческом секторе рынка Китая у AMD нет, и всё преимущественно сводится к потребительскому сектору, который вряд ли пострадает от санкций.

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Источник изображения: TSMC

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Если же говорить о строительстве фабрики TSMC в США, то AMD это решение приветствует, но в идеале хотела бы видеть на территории страны предприятия и других поставщиков, чтобы сформировать самодостаточную экосистему.

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amd tsmc торговая война
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