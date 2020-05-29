На конференции Bernstein глава AMD Лиза Су (Lisa Su) говорила о растущей роли графических процессоров в сегменте ускорения вычислений, подчеркнула важность создания отдельной архитектуры CDNA для серверного сегмента, а также коснулась вопроса соседства процессоров AMD EPYC с ускорителями вычислений NVIDIA Ampere в системах DGX A100, представленных конкурентом в середине уходящего месяца.

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Источник изображения: NVIDIA

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Лиза Су дипломатично заявила, что NVIDIA свой выбор уже публично прокомментировала, а с её точки зрения процессоры EPYC приглянулись конкуренту не только возможностью обеспечить поддержку PCI Express 4.0, но и большим количеством ядер и высоким уровнем производительности. Чтобы обеспечить необходимыми ресурсами такое количество графических процессоров (их в системе восемь штук), нужны достаточно производительные центральные процессоры, как резюмировала глава AMD.