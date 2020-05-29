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На первых порах AMD RDNA 2 не охватит нижний ценовой сегмент

2
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На конференции Bernstein для инвесторов глава AMD Лиза Су (Lisa Su) подтвердила намерения компании в течение ближайших месяцев выпустить на рынок графические решения с архитектурой RDNA 2, включая так называемое флагманское «Big Navi».

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Источник изображения: AMD

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Генеральный директор компании добавила, что продукты с архитектурой RDNA 2 охватят весь спектр видеокарт от массового уровня до решений для энтузиастов, требующих максимальной производительности. Другими словами, нижний ценовой сегмент в этом году продуктами с архитектурой RDNA 2 охвачен не будет, что вполне закономерно. Лиза Су выразила надежду, что поддержка трассировки лучей как новыми игровыми консолями, так и видеокартами Radeon будет способствовать дальнейшему росту популярности этого типа визуальных эффектов. Попутно глава компании намекнула, что видеокарты с архитектурой RDNA 2 появятся в сопоставимые сроки с новыми игровыми консолями Sony и Microsoft.

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enzolas
09:10
"Год-два нормальный жизненный цикл." - На самом деле жизненный цикл у железа куда дольше, просто маркетологи, которым нужно продать товар хотят, что бы мы несли им денег постоянно.
Падение стоимости настольных процессоров AMD продолжается — Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600 можно приобрести на 7-16 % дешевле
enzolas
09:09
Показатель тупости автора этого поста. Долго он в цене держался потому, что индустрия 7 лет стоял на месте и 3-5% в год за 7 лет принесли разницу аж в в страшные 25-30% производительности. Следователь...
Падение стоимости настольных процессоров AMD продолжается — Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600 можно приобрести на 7-16 % дешевле
terenty79
09:08
так у амуде и rdna1 до сих пор нижний сегмент не охватили, там только бу старье в основном. а их самый низовой кастрат rx5500 будучи оверпрайснутым, в начале среднего сегмента топчется. rx5700 наобор...
На первых порах AMD RDNA 2 не охватит нижний ценовой сегмент
Егор
09:07
Кхе, если так дело дальше пойдет, AMD станет монополистом на рынке серверных CPU. Не сможет intel без чиплетной компоновки конкурировать на равных. Да пока поставщики серверов верны Intel, но так долг...
AMD про соседство Ampere и EPYC: сильным GPU нужны сильные процессоры
Алексей
09:07
ты то на амд чего так за нас распереживался? мне вот пофиг 14нм или 14++ или даже 14+++ главное валит лучше амуде
Intel обещает в 2021 году выпустить процессор с поддержкой DDR5 и PCI-Express 5.0
hardware
09:06
ахаахахах
Авторы обновлённых Mafia II и Mafia III в курсе технических проблем с играми
Hannibal Lecter
09:05
Согласен.
Новое поколение настольных процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir будет на 90% быстрее по сравнению с существующими моделями
enzolas
09:04
Мамкин бизнесмен сейчас расскажет курс, как заработать на процессорах Интел. Купить за 23 тыс. 8700К до дефицита (оригинальная цена 23 тыс.), продать за 20 тыс. после дефицита (номинальная цена 34 тыс...
Падение стоимости настольных процессоров AMD продолжается — Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600 можно приобрести на 7-16 % дешевле
Vitaly
09:02
"И это в двухканале примерно было бы равно 8000 Мгц gddr как у 1060 ПЕЧ" А ничего что на 1060 шина памяти 192 бита, а на оперативке 64? С такими познаниями ты еще 3 года не сможешь сменить комп.
Новое поколение настольных процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir будет на 90% быстрее по сравнению с существующими моделями
enzolas
09:01
Сейчас бы про ядра в играх втирать, где в большинстве случае не нужно больше 4-х. А 8700К это тот который вскрывать, пилить и шлифовать надо, что бы он 2700Х обогнал на пару кадров? Не велика беда.
Падение стоимости настольных процессоров AMD продолжается — Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600 можно приобрести на 7-16 % дешевле
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