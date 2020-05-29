На первых порах AMD RDNA 2 не охватит нижний ценовой сегмент
На конференции Bernstein для инвесторов глава AMD Лиза Су (Lisa Su) подтвердила намерения компании в течение ближайших месяцев выпустить на рынок графические решения с архитектурой RDNA 2, включая так называемое флагманское «Big Navi».
рекламаГенеральный директор компании добавила, что продукты с архитектурой RDNA 2 охватят весь спектр видеокарт от массового уровня до решений для энтузиастов, требующих максимальной производительности. Другими словами, нижний ценовой сегмент в этом году продуктами с архитектурой RDNA 2 охвачен не будет, что вполне закономерно. Лиза Су выразила надежду, что поддержка трассировки лучей как новыми игровыми консолями, так и видеокартами Radeon будет способствовать дальнейшему росту популярности этого типа визуальных эффектов. Попутно глава компании намекнула, что видеокарты с архитектурой RDNA 2 появятся в сопоставимые сроки с новыми игровыми консолями Sony и Microsoft.
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