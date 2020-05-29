Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Глава AMD заявила, что говорить о сроках выхода 5-нм продуктов преждевременно

+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке

Блогерское эхо вчера вечером разнесло информацию DigiTimes о готовности AMD перевести процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3 сразу на 5-нм технологию производства, второе поколение которой доберётся до конвейера TSMC в четвёртом квартале текущего года. По счастливому совпадению, несколько часов назад Лиза Су (Lisa Su) выступала на конференции Bernstein, а ведущий мероприятия догадался попросить её прокомментировать эти слухи.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: AMD

реклама

Сперва глава AMD пыталась отмахнуться от подобных вопросов, назвав эту тему преждевременной для обсуждения, но потом заявила, что использование передовых литографических технологий очень важно для компании, и 5-нм техпроцесс не является исключением, его она собирается очень активно использовать. В контексте 5-нм техпроцесса Лиза Су далее говорила только о процессорах с архитектурой Zen 4, разработка которых в самом разгаре.

По словам генерального директора AMD, не следует забывать, что освоение нового техпроцесса с точки зрения TSMC всегда начинается с мобильного сегмента. AMD будет сотрудничать с этой компанией в сфере высокопроизводительных решений. По 5-нм технологии в исполнении TSMC будут выпускаться не только центральные процессоры с архитектурой Zen 4, но и графические процессоры. Говорить о них подробнее глава AMD готова будет ближе к моменту их выхода на рынок.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd литографическое производство полупроводники tsmc роадмап amd zen 4
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Глава AMD заявила, что говорить о сроках выхода 5-нм продуктов преждевременно
+
MSI возвращает до 7000 рублей при покупке акционных товаров
13
Huawei затарилась процессорами Intel на два года вперёд
7
GeForce RTX 2080 Ti напомнила о себе на частотах 2745/17200 МГц при помощи Core i9-10900K
2
В случае с Core i5-10400 выбор степпинга влияет на тип термоинтерфейса
32
До конца года TSMC освоит усовершенствованный вариант 5-нм технологии
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 28
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 321
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 121
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 96

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
63
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
6

Сейчас обсуждают

airserega
03:29
ну как бы да, комп покупается с учетом что отработает минимум 2-3 года без апгрейдов.
Эксперты выяснили, какой процессор лучший для сборки недорогого игрового компьютера – AMD Ryzen 5 3600 против Intel Core i5-10400 по мнению Techspot
Yolanda Tarska
03:22
Будто речь про машины, как один раз в магазин за продуктами сходить.
Эксперты выяснили, какой процессор лучший для сборки недорогого игрового компьютера – AMD Ryzen 5 3600 против Intel Core i5-10400 по мнению Techspot
airserega
03:14
Ну выходит что i5 10400 полное дно. Во первых он стоит на 2500р или 40 долларов больше, так плата для него стоит на 7000 рублей больше чем плата для ryzen 3600- вместо 11 тысяч рублей, всего 4000. Це...
Эксперты выяснили, какой процессор лучший для сборки недорогого игрового компьютера – AMD Ryzen 5 3600 против Intel Core i5-10400 по мнению Techspot
Twisted Evil
03:13
Раунд. Файт. (3300x сражается как лев)
Эксперты выяснили, какой процессор лучший для сборки недорогого игрового компьютера – AMD Ryzen 5 3600 против Intel Core i5-10400 по мнению Techspot
il cattivo
03:04
показатель идиотизма.
Падение стоимости настольных процессоров AMD продолжается — Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600 можно приобрести на 7-16 % дешевле
Twisted Evil
03:02
Падение стоимости настольных процессоров AMD продолжается — Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600 можно приобрести на 7-16 % дешевле
AggroShkolyar
02:57
Любому адекватному человеку жалко будет 40к за это говно отдать.
Honor 30 Pro+ дебютировал в России с ценником 54 990 рублей
Twisted Evil
02:55
Логика детская. В этой стране ценник с качеством соотносить глупо. Постоянные скачки курса и изменения спроса. Тут и авто 10-и летние в цене держаться. На западе этот мусор давно бы уже в утиль отправ...
Падение стоимости настольных процессоров AMD продолжается — Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600 можно приобрести на 7-16 % дешевле
AggroShkolyar
02:54
Мммм средний проц, посредственные камеры - 33к. Лет 8 назад самые топовые сосунги можно было купить дешевле.
Xiaomi Mi Note 10 Lite представлен в России: изогнутый дисплей, NFC и Snapdragon 765G по цене 32 990 рублей
Артём Пименов
02:43
Это сайт для строителей или людей увлекающихся ПК?
Подборка практичных товаров с AliExpress: SSD накопитель, терморезак и другие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем