Блогерское эхо вчера вечером разнесло информацию DigiTimes о готовности AMD перевести процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3 сразу на 5-нм технологию производства, второе поколение которой доберётся до конвейера TSMC в четвёртом квартале текущего года. По счастливому совпадению, несколько часов назад Лиза Су (Lisa Su) выступала на конференции Bernstein, а ведущий мероприятия догадался попросить её прокомментировать эти слухи.

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Источник изображения: AMD

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Сперва глава AMD пыталась отмахнуться от подобных вопросов, назвав эту тему преждевременной для обсуждения, но потом заявила, что использование передовых литографических технологий очень важно для компании, и 5-нм техпроцесс не является исключением, его она собирается очень активно использовать. В контексте 5-нм техпроцесса Лиза Су далее говорила только о процессорах с архитектурой Zen 4, разработка которых в самом разгаре.

По словам генерального директора AMD, не следует забывать, что освоение нового техпроцесса с точки зрения TSMC всегда начинается с мобильного сегмента. AMD будет сотрудничать с этой компанией в сфере высокопроизводительных решений. По 5-нм технологии в исполнении TSMC будут выпускаться не только центральные процессоры с архитектурой Zen 4, но и графические процессоры. Говорить о них подробнее глава AMD готова будет ближе к моменту их выхода на рынок.