Глава AMD заявила, что говорить о сроках выхода 5-нм продуктов преждевременно
Блогерское эхо вчера вечером разнесло информацию DigiTimes о готовности AMD перевести процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3 сразу на 5-нм технологию производства, второе поколение которой доберётся до конвейера TSMC в четвёртом квартале текущего года. По счастливому совпадению, несколько часов назад Лиза Су (Lisa Su) выступала на конференции Bernstein, а ведущий мероприятия догадался попросить её прокомментировать эти слухи.
рекламаСперва глава AMD пыталась отмахнуться от подобных вопросов, назвав эту тему преждевременной для обсуждения, но потом заявила, что использование передовых литографических технологий очень важно для компании, и 5-нм техпроцесс не является исключением, его она собирается очень активно использовать. В контексте 5-нм техпроцесса Лиза Су далее говорила только о процессорах с архитектурой Zen 4, разработка которых в самом разгаре.
По словам генерального директора AMD, не следует забывать, что освоение нового техпроцесса с точки зрения TSMC всегда начинается с мобильного сегмента. AMD будет сотрудничать с этой компанией в сфере высокопроизводительных решений. По 5-нм технологии в исполнении TSMC будут выпускаться не только центральные процессоры с архитектурой Zen 4, но и графические процессоры. Говорить о них подробнее глава AMD готова будет ближе к моменту их выхода на рынок.
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