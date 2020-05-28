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Huawei затарилась процессорами Intel на два года вперёд

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Компания Huawei Technologies в условиях очень сложной политической ситуации вынуждена формировать стратегические запасы не только собственных процессоров и микросхем памяти, но и компонентов американского производства. Как сообщает Nikkei Asian Review, китайский гигант смог запастись центральными процессорами Intel Xeon и программируемыми матрицами Xilinx на пару лет вперёд. В прошлом году затраты на закупку комплектующих были увеличены на 73%, эта подготовка к трудному периоду идёт уже не первый месяц.

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Источник изображения: Huawei Update

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Процессоры Intel и AMD нужны Huawei для развития серверной инфраструктуры, а программируемые матрицы Xilinx применяются в базовых станциях сетей 5G. Эксперты считают, что подобная предусмотрительность позволит Huawei какое-то время нормально функционировать в условиях жёстких санкций, но в корне решить проблему не сможет. Закупленные процессоры не только рано или поздно закончатся, но и успеют быстро морально устареть.

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