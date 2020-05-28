Ampere сформировал весомую часть серверной выручки NVIDIA в минувшем квартале
Необходимость проводить мероприятия для инвесторов в виртуальном формате, кажется, только стимулирует рост их количества в конце мая. Перед сезоном летних отпусков корпорации традиционно стараются поделиться с инвесторами и аналитиками полезной информацией, просто в этом году пандемия немного скрадывает ощущение сезонности этих явлений. На конференции Cowen интересы NVIDIA представляла преимущественно финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress, на фото в правом нижнем углу).
рекламаДвое других представителей компании просто молча следили за трансляцией, пока Колетт Кресс в непринуждённой домашней обстановке под мелькание потолочного вентилятора и приглушённое бормотание телевизора на заднем фоне рассказывала о достижениях NVIDIA и планах на будущее. Последних было озвучено по минимуму, поскольку пандемия породила макроэкономическую неопределённость.
Об игровом сегменте финансовый директор NVIDIA говорила преимущественно в контексте роста спроса на ноутбуки и игровые консоли. По её словам, когда человек вынужден находиться дома, занять себя цифровыми развлечениями будет правильно, и статистика минувшего квартала это подтвердила. Ведущий мероприятия дважды за получасовую трансляцию делал ненавязчивые заходы на тему сроков появления игровых версий Ampere, но по своей форме они не подразумевали ответа представителей NVIDIA, а потому никакой ясности в этой сфере не добавили.
рекламаЗато в отношении версии Ampere для серверного применения было сказано, что даже в минувшем квартале, который длился с февраля по апрель включительно, эти графические процессоры успели стать «весомой частью» выручки NVIDIA в серверном сегменте. Экспансия Ampere будет проходить быстрее, чем в случае с Volta, поскольку программная экосистема достигла более высокой зрелости, а особой адаптации под новую архитектуру она уже не требует.
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