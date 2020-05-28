Лиза Су стала самым высокооплачиваемым руководителем 2019 года по версии AP
Как отмечает ABC News, генеральному директору AMD Лизе Су (Lisa Su) удалось стать первой женщиной на вершине рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей по версии Associated Press. Этот рейтинг составляется с 2011 года, в него входят только те главы компаний, которые пробыли на своём посту не менее двух лет подряд. По этому критерию в рейтинг 2019 года не попали некоторые руководители, которые по факту заработали больше Лизы Су.
рекламаВ совокупности со всеми премиями и бонусами компенсационный пакет Лизы Су за 2019 год составил $58,5 млн, увеличившись более чем в четыре раза по сравнению с 2018 годом. Размер вознаграждения был привязан к финансовым результатам AMD, а на них в последние кварталы компании жаловаться не приходится. По сути, Лиза Су в рейтинге этого года обошла не только всех женщин, но и мужчин, выступающих в роли наёмных руководителей компаний. Гендерное неравенство продолжает присутствовать: на 309 представителей мужского пола в рейтинге приходится только 20 женщин.
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