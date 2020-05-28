Как отмечает ABC News, генеральному директору AMD Лизе Су (Lisa Su) удалось стать первой женщиной на вершине рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей по версии Associated Press. Этот рейтинг составляется с 2011 года, в него входят только те главы компаний, которые пробыли на своём посту не менее двух лет подряд. По этому критерию в рейтинг 2019 года не попали некоторые руководители, которые по факту заработали больше Лизы Су.

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Источник изображения: Associated Press

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В совокупности со всеми премиями и бонусами компенсационный пакет Лизы Су за 2019 год составил $58,5 млн, увеличившись более чем в четыре раза по сравнению с 2018 годом. Размер вознаграждения был привязан к финансовым результатам AMD, а на них в последние кварталы компании жаловаться не приходится. По сути, Лиза Су в рейтинге этого года обошла не только всех женщин, но и мужчин, выступающих в роли наёмных руководителей компаний. Гендерное неравенство продолжает присутствовать: на 309 представителей мужского пола в рейтинге приходится только 20 женщин.