Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

MSI дарит до 50 долларов в Steam при покупке материнских плат на чипсете Intel Z490

2
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке

Тайваньская компания MSI запустила акцию под названием «Comet апгрейд Z490», которая приурочена к премьере материнских плат на чипсете Intel Z490. Специальное предложение будет действовать до 15 июня текущего года. Поэтому у всех желающих обновиться есть ещё более двух недель на то, чтобы приобрести модель MSI с поддержкой настольных процессоров Intel поколения Comet Lake-S.



Компания MSI оснастила платы 400-й серии системой охлаждения M.2 Shield Frozr, а также сетевыми интерфейсами Wi-Fi 6 и Ethernet. Подробнее о новинках тайваньского технологического гиганта на наборе логики Intel Z490 вы сможете прочитать здесь.

Если вы решите заменить свою старую материнскую плату на новую модель производства MSI, которая участвует в акции, то сможете получить код на сумму до 50 долларов для кошелька в магазине Steam.

Чтобы принять участие в акции, нужно купить плату MSI на чипсете Z490 в период с 6 мая до 15 июня, а также начиная с 20 мая необходимо подать заявку на получение награды на странице специального приложения. Стоит отметить, что в зависимости от региона может изменяться процедура проведения самой акции и порядка начисления денег. Поэтому детальнее с условиями следует ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, что MSI – один из лидеров на рынке игровых устройств. Бренд добился признания среди геймеров-любителей и профессиональных киберспортсменов. Компания предлагает компьютерные системы высочайшей производительности с качественным звучанием и хорошей картинкой. Кроме того, MSI вышла на рынок продукции для создателей контента, начав предоставлять современные решения для дизайнеров, фотографов, видеомонтажёров и аниматоров.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

msi intel z490
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

MSI дарит до 50 долларов в Steam при покупке материнских плат на чипсете Intel Z490
2
Core i9-10900K обновил рекорд Cinebench R15 на частоте 7.0 ГГц
4
Фирменный кулер Intel TS15A к выходу Comet Lake сменил только оформление упаковки
4
Oppo наращивает потенциал для разработки собственных процессоров
2
У руководства Intel нет аллергии на услуги сторонних производителей
1
Intel пропустила первое поколение 10-нм технологии в настольном сегменте
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 28
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 300
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 119
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 95

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
300
Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
75
Comet Lake уже доступен: собираем игровой компьютер на Core i5-10400 и GeForce RTX 2060 Super
63
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
32
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
11
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019
14

Сейчас обсуждают

Олег Поварницын
17:30
Ну и бред... Сам пошутил - сам посмеялся?
Процессоры AMD Ryzen 6000 могут стать первыми в мире решениями на 6-нм техпроцессе
I9-master
17:29
А что мне? ОГЭ отменили, а за все четверти и меня только пятерки. Времени завались.
Intel Core i9-10900K на частоте 7 ГГц не смог превзойти Ryzen 9 3950X в Cinebench R15
Дмитрий Сорокин
17:27
Учитывая уровень оптимизации для новой архитектуры и тупо в двое большую производительность, уверяю, 6800xt будет быстрее 280,ti на 15% А 6900xt на те же 15% быстрее 3080ti Нет времени объяснять)
Видеокарта AMD Radeon 6900ХТ Big Navi на 30% обходит NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, но проигрывает GeForce RTX 3080 Ti в чистой производительности
I9-master
17:27
Не курю и вам не советую в столь сложный эпидемиологический момент. Лучше покупайте Intel.
Intel Core i9-10900K на частоте 7 ГГц не смог превзойти Ryzen 9 3950X в Cinebench R15
Сергей Vorvort
17:27
Ты свой бред расскажи синим лохам - твоим собратьям с промытыми мозгами. У меня монитор с FreeSync, играю в 4K, и я не знаю что такое дерганая картинка!
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
ZrZ
17:27
По словам 1usmus-а сначала будут представлены только две модели (4900Х и 4950Х?): "Все проще, первыми выйдут вермир 24+ потока, и только массовые к новому году из-за дефицита."
Новые процессоры Ryzen получат высокую стоимость и +200 МГц тактовой частоты – 12-ядерный Ryzen 9 3900XT оценён в 545 евро
I9-master
17:25
Скоро? Ахаха, да их ещё 2 года ждать, это все мечты безумных амдшников. Покупайте Intel.
Новые процессоры Ryzen получат высокую стоимость и +200 МГц тактовой частоты – 12-ядерный Ryzen 9 3900XT оценён в 545 евро
Сергей Vorvort
17:24
Я оверклокер, мне любая прибавка в кон: как от разгона так и от новых технологий. А если слушать индивидумов которые говорят "мне хватает!", то можно всю жизнь просидеть на 1080p и дно сборке...
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
KingWhiteRobar
17:24
Ставится Windows 10 Корпоративная LTSC (можно и лицензионную купить относительно недорого - 1350 грн./3570 руб. https://www.ukrsoft.com.ua/product/windows-10-enterprise-ltsc/) и о проблемах, сопутству...
Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
Елисей Творимиров
17:22
Пускай сначала подтянутся.
Российские цены новых процессоров Intel Core 10-го оказались гораздо выше рекомендованных
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем