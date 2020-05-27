MSI дарит до 50 долларов в Steam при покупке материнских плат на чипсете Intel Z490
Тайваньская компания MSI запустила акцию под названием «Comet апгрейд Z490», которая приурочена к премьере материнских плат на чипсете Intel Z490. Специальное предложение будет действовать до 15 июня текущего года. Поэтому у всех желающих обновиться есть ещё более двух недель на то, чтобы приобрести модель MSI с поддержкой настольных процессоров Intel поколения Comet Lake-S.
Компания MSI оснастила платы 400-й серии системой охлаждения M.2 Shield Frozr, а также сетевыми интерфейсами Wi-Fi 6 и Ethernet. Подробнее о новинках тайваньского технологического гиганта на наборе логики Intel Z490 вы сможете прочитать здесь.
Если вы решите заменить свою старую материнскую плату на новую модель производства MSI, которая участвует в акции, то сможете получить код на сумму до 50 долларов для кошелька в магазине Steam.
Чтобы принять участие в акции, нужно купить плату MSI на чипсете Z490 в период с 6 мая до 15 июня, а также начиная с 20 мая необходимо подать заявку на получение награды на странице специального приложения. Стоит отметить, что в зависимости от региона может изменяться процедура проведения самой акции и порядка начисления денег. Поэтому детальнее с условиями следует ознакомиться по этой ссылке.
Напомним, что MSI – один из лидеров на рынке игровых устройств. Бренд добился признания среди геймеров-любителей и профессиональных киберспортсменов. Компания предлагает компьютерные системы высочайшей производительности с качественным звучанием и хорошей картинкой. Кроме того, MSI вышла на рынок продукции для создателей контента, начав предоставлять современные решения для дизайнеров, фотографов, видеомонтажёров и аниматоров.
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