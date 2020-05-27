У руководства Intel нет аллергии на услуги сторонних производителей
Вице-президент Intel по финансам и директор по связям с инвесторами Трей Кэмпбелл (Trey Campbell) на мероприятии Cowen обсуждал не только вопросы, связанные с освоением 10-нм технологии. Когда речь зашла об использовании мощностей сторонних компаний для производства полупроводниковых изделий марки, он напомнил, что они формируют не менее 20% выручки компании.
рекламаИсторически, как подчеркнул Кэмпбелл, Intel использовала сторонних производителей для выпуска не самых сложных, но массовых продуктов – модемов и программируемых матриц FPGA, например. Компания предпочитает, что высокопроизводительные компоненты выпускались на её собственных предприятиях – например, как в случае с центральными процессорами. Основную часть продукции Intel производит в США, у неё есть предприятия в Ирландии и Израиле.
Как пояснил Кэмпбелл, у «руководства Intel нет аллергии на сторонних производителей». Если рациональнее получать какую-то продукцию от подрядчиков, никто не будет насильно переводить её на основной конвейер. Изделия Mobileye и Habana Labs, например, будут выпускаться сторонними компаниями. Из неофициальных источников известно, что процессоры Mobileye EyeQ5 станут первыми 7-нм изделиями Intel, которые будут выпускаться серийно – правда, силами TSMC, а не самой корпорации.
рекламаIntel уделяет достаточно внимания разработке компоновочных решений для многокристальных и разнородных процессоров. Это упрощает, помимо прочего, интеграцию функциональных блоков, разработанных и выпущенных сторонними компаниями. Чрезмерно увлекаться принципом «натурального хозяйства» Intel не считает нужным.
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