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У руководства Intel нет аллергии на услуги сторонних производителей

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Вице-президент Intel по финансам и директор по связям с инвесторами Трей Кэмпбелл (Trey Campbell) на мероприятии Cowen обсуждал не только вопросы, связанные с освоением 10-нм технологии. Когда речь зашла об использовании мощностей сторонних компаний для производства полупроводниковых изделий марки, он напомнил, что они формируют не менее 20% выручки компании.

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Источник изображения: STMicroelectronics, ComputerBase

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Исторически, как подчеркнул Кэмпбелл, Intel использовала сторонних производителей для выпуска не самых сложных, но массовых продуктов – модемов и программируемых матриц FPGA, например. Компания предпочитает, что высокопроизводительные компоненты выпускались на её собственных предприятиях – например, как в случае с центральными процессорами. Основную часть продукции Intel производит в США, у неё есть предприятия в Ирландии и Израиле.

Как пояснил Кэмпбелл, у «руководства Intel нет аллергии на сторонних производителей». Если рациональнее получать какую-то продукцию от подрядчиков, никто не будет насильно переводить её на основной конвейер. Изделия Mobileye и Habana Labs, например, будут выпускаться сторонними компаниями. Из неофициальных источников известно, что процессоры Mobileye EyeQ5 станут первыми 7-нм изделиями Intel, которые будут выпускаться серийно – правда, силами TSMC, а не самой корпорации.

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Intel уделяет достаточно внимания разработке компоновочных решений для многокристальных и разнородных процессоров. Это упрощает, помимо прочего, интеграцию функциональных блоков, разработанных и выпущенных сторонними компаниями. Чрезмерно увлекаться принципом «натурального хозяйства» Intel не считает нужным.

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Теги

intel литографическое производство полупроводники tsmc mobileye habana labs
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Adam Smith
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ты мне вчера втирал эту дичь
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enzolas
11:39
Ну вообще да, для стримов берут именно его или 3950Х, если ПК, который кодирует один. Например тот же 8700/10600 не тянут стрим с пресетом medium, 9900/10900К не вывозят slow, а вот 2700/3700/3800 med...
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
Юра Репченко
11:39
Падкий на маркетинг побежит. У меня же чёткий план на 3950x по вкусному ценнику. Скай это как жигули. Вам же и 96 лошадок под капотом хватит.
Российские цены новых процессоров Intel Core 10-го оказались гораздо выше рекомендованных
Константин Дятлов
11:38
это типо шедевры?
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smaximaa
11:38
"чтобы опустить твои 6 ядер" ну прям слова пЭдика)) зы. всё таки я был прав, что ты берешь проц, чтобы потом в комментах писать про "слит и опущен"(
Российские цены новых процессоров Intel Core 10-го оказались гораздо выше рекомендованных
Николай Басенко
11:38
а как будут оправдываться те кто взяли 9400f
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11:38
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PIWKO
11:37
Очередной признак того, что пора переставать читать оверцлоцкерс-ру.
Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
smaximaa
11:37
ну прям Америку открыл
Российские цены новых процессоров Intel Core 10-го оказались гораздо выше рекомендованных
Анатолий Кочин
11:37
Не спорю, только мой проц стоит 7800, а 10400ф стоит дороже, не 12, а все 15-16 тысяч. В ДВА раз дороже!! И нифига ты с ним не сделаешь.
Российские цены новых процессоров Intel Core 10-го оказались гораздо выше рекомендованных
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