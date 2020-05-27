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Intel пропустила первое поколение 10-нм технологии в настольном сегменте

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Вице-президент Intel по финансам и директор по связям с инвесторами Трей Кэмпбелл (Trey Campbell) на мероприятии Cowen напомнил, что компания всё ещё не перевела на 10-нм технологию свои настольные процессоры, но в размытых выражениях добавил, что в этом отношении ставки делаются на второе поколение 10-нм техпроцесса, которое предлагает более высокое быстродействие транзисторов и улучшенный частотный потенциал.

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Источник изображения: Trover

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Что считать вторым поколением 10-нм технологии Intel, понять достаточно просто – сама компания относит к нему мобильные процессоры Tiger Lake, которые выйдут в середине лета, а также серверные процессоры Ice Lake-SP, которые выйдут в конце четвёртого квартала. Сейчас уже продаются ноутбуки на базе 10-нм процессоров Ice Lake, но они используют 10-нм технологию первого поколения. Есть ещё более ранний 10-нм продукт Intel – это мобильные процессоры Cannon Lake, но они были настольно неудачными, что факт их существования компания всеми силами старается стереть из презентаций для клиентов.

Первыми 10-нм настольными процессорами Intel могут стать либо дорогие Ice Lake-X, которые выйдут вслед за Ice Lake-SP, либо массовые Alder Lake-S в исполнении LGA 1700, анонс которых состоится уже в следующем году. Информацию на этот счёт представитель Intel на мероприятии Cowen озвучивать не стал.

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Теги

intel ice lake cannon lake tiger lake lga 1700 ice lake-sp alder lake-s
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warmuza
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Юра Репченко
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И что вы хотели сказать? Как невыгодно брать Интел?
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потому, что он быстрее) и не требует головняков с настройками - вставил изабыл
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11:20
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StarWars Ru
11:19
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enzolas
11:19
Угу еще наверное с упором в видеокарту? Надо использовать то, что жарит процессор по полной. Например Detroit во время компиляции шейдеров.
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11:19
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Hannibal Lecter
11:18
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Собакевич
11:18
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enzolas
11:18
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Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
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