Intel подтверждает намерения выпустить в следующем году 10-нм процессоры Sapphire Rapids
Вице-президент Intel по финансам и директор по связям с инвесторами Трей Кэмпбелл (Trey Campbell) на мероприятии Cowen дважды сослался на намерения выпустить в следующем году серверные 10-нм процессоры Sapphire Rapids, но не стал вдаваться в подробности.
рекламаОн подчеркнул, что количество 10-нм продуктов Intel в следующем году будет увеличиваться. Уже сейчас переход на 10-нм технологию осуществляется быстрее, чем ожидалось в январе – по крайней мере, если говорить об объёмах выпуска продукции.
Процессоры Ice Lake-SP выйдут в самом конце текущего года. Про них было сказано, что планируются изменения в сфере PCI Express – речь, очевидно, идёт про внедрение поддержки PCI Express 4.0 впервые для продукции Intel. По словам Кэмпбелла, компания предпринимает адекватные меры по противодействию усиливающейся конкуренции в серверном сегменте, даже в рамках 14-нм технологии.
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