Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Штатные охладители процессоров Intel Comet Lake-S стали чёрными

+
Новейший 10900K в Ситилинке
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
Новейший 10400F в Ситилинке

Коробочные версии процессоров Intel Comet Lake-S уже поступили в продажу по всему миру, жители самых восточных регионов планеты успели поделиться своими впечатлениями от покупки. Одним из второстепенных замечаний стало наличие в комплекте с процессорами новой серии систем воздушного охлаждения с радиатором чёрного цвета.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: ChipHell

реклама

Ранее алюминиевый радиатор сиял своим естественной фактурой. Очевидно, теперь внешность штатных кулеров привели к более строгому и универсальному варианту.

реклама

Источник изображения: ChipHell

На фото демонстрируется версия кулера, прилагаемая к процессорам Core i7-10700 и Core i9-10900. Напомним, что системы охлаждения сторонних производителей должны сохранять совместимость с разъёмом LGA 1200, потому что расположение монтажных отверстий не изменилось по сравнению с LGA 115x.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel охлаждение процессора comet lake-s lga 1200
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Штатные охладители процессоров Intel Comet Lake-S стали чёрными
+
Дуэт GeForce GTX 1080 Ti обновил рекорд GPUPI 32B
5
AMD предлагает забыть про видеокарты, оснащённые 4 Гбайт памяти
95
AMD противопоставила мобильные процессоры Renoir изделиям Intel семейства Coffee Lake-H
6
Samsung заинтересован в получении дополнительных заказов NVIDIA
2
Игры кончились: NVIDIA близка к тому, чтобы сделать серверный бизнес главным источником выручки
34

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 28
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
20 мая 2020 126
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 117
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 95

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мое мнение: пять самых удачных процессоров AMD
141
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
239
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
29
Comet Lake уже доступен: собираем игровой компьютер на Core i5-10400 и GeForce RTX 2060 Super
59
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
23
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019
13
Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
5

Сейчас обсуждают

apan
07:06
Откуда вы лезите? Сейчас только max версии продают.
MSI заявила, что поддержку процессоров Ryzen 4000 (Zen 3) получат только материнские платы версии MAX на B450 и X470
Inttz
07:02
Такой умный)) сидящие на 3600 амд сектанты с самого момента покупки ждут 4600 райзен)..Не такие "умные" сидят на 8700к и ждут ddr5,а в амд больничке на каждый рефреш молятся
Intel Core i5-10400 в дуэте с DDR4-2666 способен превзойти пару AMD Ryzen 5 3600 и DDR4-3200 в большинстве игр — тестирование Tech YES City
wwr222
06:59
Хм,я когда думал о 1600-ом смотрел на MSI B350 GAMING PRO CARBON.Тогда она стоила в ДНС в районе 9тыс.
MSI заявила, что поддержку процессоров Ryzen 4000 (Zen 3) получат только материнские платы версии MAX на B450 и X470
Валерий
06:59
Ээээ, а где тесты?
Comet Lake уже доступен: собираем игровой компьютер на Core i5-10400 и GeForce RTX 2060 Super
Inttz
06:57
Кому он счас нужен,уж лучше XT версию тоже подождать.Тебе тоже пора бы рефрешнуться,а то зачмырят на форуме,как с 1700 райзеном
Intel Core i5-10400 в дуэте с DDR4-2666 способен превзойти пару AMD Ryzen 5 3600 и DDR4-3200 в большинстве игр — тестирование Tech YES City
Николай Тищенко
06:53
RTX2060 мощная видеокарта?
Лучшая видеокарта 2012 года против актуальных игр 2020 года – эксперты Gecid раскрывают потенциал GeForce GTX 660
Inttz
06:49
Выдержки из медкарты амдэшника..
Intel Core i5-10400 в дуэте с DDR4-2666 способен превзойти пару AMD Ryzen 5 3600 и DDR4-3200 в большинстве игр — тестирование Tech YES City
Илья Малюев
06:47
Игра просто офигенная Хотя да, куда ей до Доки 2 с Доткой
Энтузиасты достигли колоссального прогресса в эмуляции The Last of Us - главный хит PlayStation 3 теперь значительно лучше работает на ПК
Shrek's Relax
06:47
А че бичевского то, хороший процессор, живая видеокарта, куча памяти, Моник такое конечно, но в остальном норм
Самая распространенная конфигурация игрового компьютера в мире по статистике Steam
Inttz
06:44
Память 2133 vs 4000? Ну ок.По твоему на интел разницы быть не должно?
Intel Core i5-10400 в дуэте с DDR4-2666 способен превзойти пару AMD Ryzen 5 3600 и DDR4-3200 в большинстве игр — тестирование Tech YES City
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем