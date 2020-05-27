Штатные охладители процессоров Intel Comet Lake-S стали чёрными
Коробочные версии процессоров Intel Comet Lake-S уже поступили в продажу по всему миру, жители самых восточных регионов планеты успели поделиться своими впечатлениями от покупки. Одним из второстепенных замечаний стало наличие в комплекте с процессорами новой серии систем воздушного охлаждения с радиатором чёрного цвета.
рекламаРанее алюминиевый радиатор сиял своим естественной фактурой. Очевидно, теперь внешность штатных кулеров привели к более строгому и универсальному варианту.
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На фото демонстрируется версия кулера, прилагаемая к процессорам Core i7-10700 и Core i9-10900. Напомним, что системы охлаждения сторонних производителей должны сохранять совместимость с разъёмом LGA 1200, потому что расположение монтажных отверстий не изменилось по сравнению с LGA 115x.
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