Коробочные версии процессоров Intel Comet Lake-S уже поступили в продажу по всему миру, жители самых восточных регионов планеты успели поделиться своими впечатлениями от покупки. Одним из второстепенных замечаний стало наличие в комплекте с процессорами новой серии систем воздушного охлаждения с радиатором чёрного цвета.

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Источник изображения: ChipHell

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Ранее алюминиевый радиатор сиял своим естественной фактурой. Очевидно, теперь внешность штатных кулеров привели к более строгому и универсальному варианту.

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Источник изображения: ChipHell

На фото демонстрируется версия кулера, прилагаемая к процессорам Core i7-10700 и Core i9-10900. Напомним, что системы охлаждения сторонних производителей должны сохранять совместимость с разъёмом LGA 1200, потому что расположение монтажных отверстий не изменилось по сравнению с LGA 115x.