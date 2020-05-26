Дуэт GeForce GTX 1080 Ti обновил рекорд GPUPI 32B
Энтузиаст H2O vs LN2 одержим идеями нонконформизма, а потому не только каждым своим экспериментом пытается доказать превосходство водоблоков над жидким азотом, но и выступает на HWBot под личным флагом. Этот оверклокер является ярым сторонником жидкостного охлаждения, в былые времена он не скупился на приобретение до четырёх флагманских видеокарт NVIDIA разом, чтобы установить их в свой «компьютер мечты» для покорения очередных рекордов.
рекламаАмбиции этого члена сообщества HWBot немного угасли, поскольку он перешёл на связку из двух видеокарт GeForce GTX 1080 Ti марки GALAX серии Hall of Fame с текстолитом характерного молочно-белого цвета, но тяга к прекрасному не прошла – внутреннее убранство системного блока по-прежнему очаровывает богатством красок и хитросплетением трубопровода.
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Дуэт видеокарт GeForce GTX 1080 Ti на частотах 2252/8016 МГц в связке с центральным процессором Intel Core i9-7980XE, который был разогнан до 5000 МГц, обновил рекорд GPUPI 32B в модельном зачёте, пройдя испытание за 6 минут 5,187 секунды. Одиночная видеокарта на частотах 2164/12872 МГц набрала 5936 баллов 3DMark Time Spy Extreme. Это лучший результат в модельном зачёте.
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