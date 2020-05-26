Энтузиаст H2O vs LN2 одержим идеями нонконформизма, а потому не только каждым своим экспериментом пытается доказать превосходство водоблоков над жидким азотом, но и выступает на HWBot под личным флагом. Этот оверклокер является ярым сторонником жидкостного охлаждения, в былые времена он не скупился на приобретение до четырёх флагманских видеокарт NVIDIA разом, чтобы установить их в свой «компьютер мечты» для покорения очередных рекордов.

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Источник изображения: H2O vs LN2, HWBot

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Амбиции этого члена сообщества HWBot немного угасли, поскольку он перешёл на связку из двух видеокарт GeForce GTX 1080 Ti марки GALAX серии Hall of Fame с текстолитом характерного молочно-белого цвета, но тяга к прекрасному не прошла – внутреннее убранство системного блока по-прежнему очаровывает богатством красок и хитросплетением трубопровода.

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Источник изображения: H2O vs LN2, HWBot

Дуэт видеокарт GeForce GTX 1080 Ti на частотах 2252/8016 МГц в связке с центральным процессором Intel Core i9-7980XE, который был разогнан до 5000 МГц, обновил рекорд GPUPI 32B в модельном зачёте, пройдя испытание за 6 минут 5,187 секунды. Одиночная видеокарта на частотах 2164/12872 МГц набрала 5936 баллов 3DMark Time Spy Extreme. Это лучший результат в модельном зачёте.