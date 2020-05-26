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Samsung заинтересован в получении дополнительных заказов NVIDIA

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Компания NVIDIA уже отмечала, что уже давно рассматривает в качестве стратегических партнёров по контрактному производству графических процессоров нового поколения как TSMC, так и Samsung. Формально, последняя из компаний выпускала для NVIDIA по 14-нм технологии графический процессор GP107 с архитектурой Pascal, поэтому многочисленные слухи о сотрудничестве в рамках производства изделий семейства Ampere наверняка имеют под собой основание.

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Как поясняют отраслевые эксперты со страниц издания Nikkei Asian Review, для Samsung Electronics сотрудничество с NVIDIA и рядом других клиентов является ключом к развитию бизнеса по контрактному производству полупроводниковых изделий.

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Источник изображения: NitroWare

Samsung не может сотрудничать с Apple или Huawei, поскольку они являются конкурентами в сегменте мобильных устройств, а последняя из компаний ещё и попала под гнёт американских санкций. У корейского гиганта есть настойчивое желание снизить свою зависимость от рынка памяти, который постоянно лихорадит на фоне колебаний цен. Для этого нужно развивать бизнес по контрактному производству, но без ущерба для остальных видов деятельности. Qualcomm и NVIDIA для Samsung являются теми клиентами, с которыми компания конкурирует не так активно, как с производителями смартфонов, поэтому расширение ассортимента производимых продуктов NVIDIA вполне может отвечать интересам корейского гиганта.

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Теги

nvidia samsung литографическое производство полупроводники pascal gp107
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