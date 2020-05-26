Интеграция отчётности Mellanox в структуру NVIDIA уже в третьем квартале позволит компании выручить от реализации серверных компонентов больше средств, чем от игровых продуктов, которые до сих пор были локомотивом для компании. Тем более, что игровые новинки ранее конца третьего квартала не появятся, и это позволит серверному бизнесу NVIDIA раскрыть свой потенциал в полной мере.

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Источник изображения: NVIDIA

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По некоторым прогнозам, к 2024 году ёмкость рынка графических процессоров превысит $100 млрд, обеспечив почти пятикратный прирост за пять лет – подобная динамика вряд ли была бы возможна без активного расширения использования графических процессоров в серверном сегменте. Позиции NVIDIA в сегменте сильны, хотя их и пытаются пошатнуть AMD и Intel. На растущем рынке места хватит всем, но вот игровой сегмент вряд ли успеет за серверным, поэтому уже скоро NVIDIA начнёт иначе расставлять приоритеты, даже если основатель компании будет клятвенно обещать, что никогда не забудет об интересах любителей игр.