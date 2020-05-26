Игры кончились: NVIDIA близка к тому, чтобы сделать серверный бизнес главным источником выручки
Интеграция отчётности Mellanox в структуру NVIDIA уже в третьем квартале позволит компании выручить от реализации серверных компонентов больше средств, чем от игровых продуктов, которые до сих пор были локомотивом для компании. Тем более, что игровые новинки ранее конца третьего квартала не появятся, и это позволит серверному бизнесу NVIDIA раскрыть свой потенциал в полной мере.
рекламаПо некоторым прогнозам, к 2024 году ёмкость рынка графических процессоров превысит $100 млрд, обеспечив почти пятикратный прирост за пять лет – подобная динамика вряд ли была бы возможна без активного расширения использования графических процессоров в серверном сегменте. Позиции NVIDIA в сегменте сильны, хотя их и пытаются пошатнуть AMD и Intel. На растущем рынке места хватит всем, но вот игровой сегмент вряд ли успеет за серверным, поэтому уже скоро NVIDIA начнёт иначе расставлять приоритеты, даже если основатель компании будет клятвенно обещать, что никогда не забудет об интересах любителей игр.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила