Долгое время австрийский производитель систем охлаждения Noctua избегал выпуска монохромных изделий, и все их вентиляторы цветовой гаммой напоминали кондитерские изделия. Подобная стилистическая легкомысленность не приветствовалась некоторыми клиентами, поэтому не так давно серия вентиляторов и систем охлаждения Chromax в чёрном исполнении была тепло встречена публикой.

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На страницах Reddit приводится фрагмент из переписки со службой технической поддержки Noctua, который к утру был удалён. Суть информационного повода заключается в том, что к третьему кварталу Noctua планирует представить чёрную версию охладителя NH-U12A.

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Источник изображения: Noctua

Последний присутствует на рынке довольно давно и пользуется популярностью у владельцев процессоров AMD, поскольку обеспечивает совместимость по креплению только с ними, за исключением Ryzen Threadripper. Если коронавирус не усугубит присущую Noctua медлительность, то в третьем квартале появится версия NH-U12A в серии Chromax.