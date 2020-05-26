Noctua NH-U12A почернеет к третьему кварталу
Долгое время австрийский производитель систем охлаждения Noctua избегал выпуска монохромных изделий, и все их вентиляторы цветовой гаммой напоминали кондитерские изделия. Подобная стилистическая легкомысленность не приветствовалась некоторыми клиентами, поэтому не так давно серия вентиляторов и систем охлаждения Chromax в чёрном исполнении была тепло встречена публикой.
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Последний присутствует на рынке довольно давно и пользуется популярностью у владельцев процессоров AMD, поскольку обеспечивает совместимость по креплению только с ними, за исключением Ryzen Threadripper. Если коронавирус не усугубит присущую Noctua медлительность, то в третьем квартале появится версия NH-U12A в серии Chromax.
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