Компания ADATA Technology объявила о том, что её модули оперативной памяти XPG Spectrix D50 и D60G способны работать в режиме DDR4-5000. Данный результат был достигнут с использованием новой платформы Intel Comet Lake-S.

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Лаборатория разгона игрового бренда XPG (XPG Overclocking Lab, XOCL) в сотрудничестве с компанией MSI добилась работы комплектов оперативной памяти Spectrix D50 и Spectrix D60G суммарным объёмом 32 Гбайт с эффективной частотой 5000 МГц. Для достижения высоких частот были использованы системы на материнских платах MSI MEG Z490 Godlike и MEG Z490 Unify, и флагманский центральный процессор Intel Core i9-10900K.

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Стоит отметить, что в тестах принимали участие 16-Гбайт модули XPG на микросхемах памяти как от Samsung, так и от SK Hynix. В разных случаях CAS-латентность подсистемы памяти составила от CL18-24-24-40 до CL19-28-28-48.

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Модули памяти XPG Spectrix D60G выделяются своей многоцветной настраиваемой подсветкой, которая покрывает большую часть поверхности модуля. В свою очередь XPG Spectrix D50 обладают более традиционным внешним видом с алюминиевым радиатором, но также не лишены разноцветной подсветки.