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UMIDIGI объявила о старте продаж бюджетных смартфонов S5 Pro и A7 Pro

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Компания UMIDIGI имеет в своём ассортименте несколько интересных бюджетных моделей. Недавно производитель пополнил ассортимент двумя недорогими смартфонами, которые называются UMIDIGI S5 Pro и A7 Pro. Завтра, 26 мая, компания начнёт глобальные продажи обеих новинок. Старт продаж приурочен к фестивалю UMIDIGI Fan Festival 2020.



В рамках мероприятия в течение двух дней на AliExpress модель S5 Pro можно будет купить за 250 долларов, тогда как A7 Pro обойдётся лишь в 100/120 долларов. Кроме того, как каждому смартфону предлагается официальная гарантия от производителя сроком 18 месяцев.



UMIDIGI S5 Pro несёт на борту 12-нанометровую платформу Helio G90T, дополненную 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища в смартфоне составляет 256 ГБ.



Также компания отмечает эффективную систему охлаждения. На фронтальной панели установлена матрица AMOLED формата Full HD+ с разрешением 1080 точек по узкой стороне. Диагональ составляет 6,39 дюйма. В дисплей интегрирован биометрический сканер.



Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 5 Мп + 5 Мп + 16 Мп. Последний сенсор дополнен широкоугольным объективом. Также в смартфоне есть выдвижная фронтальная камера. UMIDIGI S5 Pro обзавёлся аккумулятором на 4680 мАч, чипом NFC с поддержкой Google Pay и работает под управлением стоковой операционной системы Android 10. Первые 5000 покупателей в подарок получат фирменные умные часы компании.



UMIDIGI A7 Pro – более скромная модель, которая заменит на рынке прошлогодний бюджетник A5 Pro. Смартфон оснащён 16-мегапиксельной фронталкой и основной камерой с разрешением 16 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 5 Мп, широкоугольным модулем, поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта и ночным режимом съёмки.



Новинка несёт на борту 8-ядерный чип в паре с 4 ГБ ОЗУ типа LPDDR4x. Накопитель имеет вместимость 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от комплектации. Из особенностей смартфона отметим 6,3-дюймовый Full HD+ экран со 2,5D-стеклом, порт USB-C и тройной лоток для SIM-карт и карты microSD.



Стоимость UMIDIGI A7 Pro в модификации с 64 ГБ встроенной памяти составила 100 долларов, а версия с накопителем удвоенной вместимости оценивается в 120 долларов. По промо-коду UA7PRO10 можно сэкономить 10 долларов.

Купить UMIDIGI A7 Pro

Купить UMIDIGI S5 Pro

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Сейчас обсуждают

DiLouk
17:00
Поздравляю, вы прошли тест на адекватность. Тесты действительно не отражают сделанные выводы.
Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
Павел Запорожский
17:00
Что это значит? Не понял контекст. Что это за утилиты? А в Windows они сразу есть? О каком дистрибутиве Linux речь?
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
Inttz
17:00
Наконец то тесты hd 5870 в Метро.Спасибо тебе
AMD Radeon RX 5950 XT на GPU Navi 21 может получить 5120 потоковых процессоров и оказаться вдвое производительнее, чем Radeon RX 5700 XT, и на 30% мощнее видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Black Soul
17:00
Заголовки такие делать не надо !!! Мы что тут школьники пришли майнкрафт смотреть?
Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
Юра Репченко
16:59
Какое обновление биос это его реальный уровень в стоке, на который снизошли Интел покупателям дешёвых конфигураций.
Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
ACDCOVER
16:58
У Интел закончились деньги. Или они перестали платить блогерам, вот и процессоры Интел стали медленнее в тестах.
Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
V_MEDVED
16:58
Пусть хотя-бы с баллистиками дешевыми на 3733-3800 обгонят . Самсунги сейчас оверпрайс .
Intel i5-10400 оказался не лучшим выбором по мнению экспертов Gamers Nexus - большое тестирование нового процессора и сравнение с Ryzen 3300X, 3600 и Core i5-10600K
Drivovich
16:58
В любом случае Intel в играх не догнать - слишком большая разница в архитектуре работы с оперативной памятью. Есть тесты в играх 3800x @5000Мгц vs 10700к@5000Мгц, наглядно видно как amd уступает во вс...
Бюджетный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3600XT получит разгон до 4.7 ГГц, что позволит ему обойти более дорогие процессоры Intel Core i5
Twisted Evil
16:58
Текст не читай - сразу пиши.
Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
Павел Запорожский
16:57
Видно, что вы давно отстали в вопросе и выдаёте свои фантазии за действительность. Про Win9x это вы вообще дали жару. И почему вы говорите про Linux вообще, при этом говоря про Ubuntu? Не пользуйтесь ...
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
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