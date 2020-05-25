UMIDIGI объявила о старте продаж бюджетных смартфонов S5 Pro и A7 Pro
Компания UMIDIGI имеет в своём ассортименте несколько интересных бюджетных моделей. Недавно производитель пополнил ассортимент двумя недорогими смартфонами, которые называются UMIDIGI S5 Pro и A7 Pro. Завтра, 26 мая, компания начнёт глобальные продажи обеих новинок. Старт продаж приурочен к фестивалю UMIDIGI Fan Festival 2020.
В рамках мероприятия в течение двух дней на AliExpress модель S5 Pro можно будет купить за 250 долларов, тогда как A7 Pro обойдётся лишь в 100/120 долларов. Кроме того, как каждому смартфону предлагается официальная гарантия от производителя сроком 18 месяцев.
UMIDIGI S5 Pro несёт на борту 12-нанометровую платформу Helio G90T, дополненную 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища в смартфоне составляет 256 ГБ.
Также компания отмечает эффективную систему охлаждения. На фронтальной панели установлена матрица AMOLED формата Full HD+ с разрешением 1080 точек по узкой стороне. Диагональ составляет 6,39 дюйма. В дисплей интегрирован биометрический сканер.
Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 5 Мп + 5 Мп + 16 Мп. Последний сенсор дополнен широкоугольным объективом. Также в смартфоне есть выдвижная фронтальная камера. UMIDIGI S5 Pro обзавёлся аккумулятором на 4680 мАч, чипом NFC с поддержкой Google Pay и работает под управлением стоковой операционной системы Android 10. Первые 5000 покупателей в подарок получат фирменные умные часы компании.
UMIDIGI A7 Pro – более скромная модель, которая заменит на рынке прошлогодний бюджетник A5 Pro. Смартфон оснащён 16-мегапиксельной фронталкой и основной камерой с разрешением 16 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 5 Мп, широкоугольным модулем, поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта и ночным режимом съёмки.
Новинка несёт на борту 8-ядерный чип в паре с 4 ГБ ОЗУ типа LPDDR4x. Накопитель имеет вместимость 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от комплектации. Из особенностей смартфона отметим 6,3-дюймовый Full HD+ экран со 2,5D-стеклом, порт USB-C и тройной лоток для SIM-карт и карты microSD.
Стоимость UMIDIGI A7 Pro в модификации с 64 ГБ встроенной памяти составила 100 долларов, а версия с накопителем удвоенной вместимости оценивается в 120 долларов. По промо-коду UA7PRO10 можно сэкономить 10 долларов.
Купить UMIDIGI A7 Pro
Купить UMIDIGI S5 Pro
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