На годовом собрании акционеров инвесторы не упустили возможность задать руководству Intel вопросы о конкурентной угрозе со стороны процессоров AMD и ARM-совместимых решений в серверном сегменте рынка.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

Источник изображения: Intel

реклама

Компания заявила, что предлагает своим клиентам масштабируемую серверную платформу, которая ориентирована на реальные задачи. В качестве примера упоминаются процессоры Xeon с поддержкой набора команд DL Boost для систем искусственного интеллекта. По поводу усиления конкуренции Intel особо не переживает, поскольку опирается на талант своих инженеров, программные ресурсы, долговременные отношения с клиентами и масштаб своего бизнеса.