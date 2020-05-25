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Intel перечислила свои конкурентные преимущества на серверном рынке

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На годовом собрании акционеров инвесторы не упустили возможность задать руководству Intel вопросы о конкурентной угрозе со стороны процессоров AMD и ARM-совместимых решений в серверном сегменте рынка.

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Источник изображения: Intel

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Компания заявила, что предлагает своим клиентам масштабируемую серверную платформу, которая ориентирована на реальные задачи. В качестве примера упоминаются процессоры Xeon с поддержкой набора команд DL Boost для систем искусственного интеллекта. По поводу усиления конкуренции Intel особо не переживает, поскольку опирается на талант своих инженеров, программные ресурсы, долговременные отношения с клиентами и масштаб своего бизнеса.

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Sayros
13:28
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