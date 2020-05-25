Разработки Intel охватывают всё десятилетие
На годовом собрании акционеров руководству Intel пришлось отвечать на вопросы, связанные с научно-исследовательской деятельностью. Горизонт планирования в этой сфере растягивается почти на десять лет вперёд. Компания далеко продвинулась в освоении 7-нм техпроцесса, и на освоение 5-нм технологии уже направлены существенные инженерные ресурсы, как отмечается в заявлении Intel.
рекламаЕсли говорить о ближайшем будущем, то к середине года Intel рассчитывает вывести на рынок мобильные процессоры Tiger Lake, использующие более производительную версию 10-нм технологии. До конца года будут представлены серверные процессоры Ice Lake-SP, тоже выпускаемые по 10-нм нормам. За счёт прорывов в материаловедении Intel рассчитывает в далёком будущем перейти к квантовым вычислениям.
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