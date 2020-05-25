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Intel убеждена, что обслуживает 95% мировой инфраструктуры

3
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В то время, как весь мир с замиранием сердца следил за выступлением основателя NVIDIA с собственной кухни, корпорация Intel проводила очередное собрание акционеров, которое в соответствии с духом времени было заочным. Сейчас на сайте компании уже можно обнаружить сводный перечень вопросов и ответов, которые прозвучали на мероприятии, и это позволяет ещё раз познакомиться с некоторыми стратегическими установками.

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Источник изображения: Intel

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На вопрос о том, какие пандемия COVID-19 открыла возможности перед бизнесом Intel, представители компании ответили упоминанием о значительно возросшем спросе на ПК в первом квартале. Во втором полугодии положительную тенденцию могут подорвать глобальный экономический кризис и безработица, но пандемия позволила Intel убедиться в том, что персональные компьютеры востребованы в современном мире. В совокупности с глобальной сетевой инфраструктурой, Intel обслуживает до 95% рынка, и это позволяет компании с уверенностью смотреть в будущее.

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bo74
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Абсолютно с вами согласен
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smaximaa
10:29
у всех разные цели использования пк, у кого то ненужные программы это игры)
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
I9-master
10:28
Сотрудники Intel не сидят среди русских школьников.
Intel убеждена, что обслуживает 95% мировой инфраструктуры
Владислав Захаров
10:28
Забрал халявную GTA, а на следующий день с их же скидками купил за 22$ RDR2 полную версию. Почему не купил на новый год? Во время игры GTA online после череды миссий дали топорик и сказали, что если ...
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Adam Smith
10:28
3700х на 4,2 с боксом. Дело не в темпе, а в том что жрет далеко от заявленных на смищных частотах))))
Жидкий металл под крышкой Intel Core i9-10900K позволил выиграть до 8 градусов
$erg
10:28
Думаю, да.
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
smaximaa
10:28
"настоящие 5ггц - тогда Intel." поправочка, кукурузные 5 кокогерц)
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
bo74
10:28
Я стараюсь не иметь на компе ненужных программ
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
kiberman
10:27
"Зелот - "Баблоруб" самому то не смешно??
Мой список лучших подержанных видеокарт AMD для ультраэкономного геймера
SATelit
10:27
Сказал сотрудник Intel...
Intel убеждена, что обслуживает 95% мировой инфраструктуры
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