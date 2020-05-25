В то время, как весь мир с замиранием сердца следил за выступлением основателя NVIDIA с собственной кухни, корпорация Intel проводила очередное собрание акционеров, которое в соответствии с духом времени было заочным. Сейчас на сайте компании уже можно обнаружить сводный перечень вопросов и ответов, которые прозвучали на мероприятии, и это позволяет ещё раз познакомиться с некоторыми стратегическими установками.

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Источник изображения: Intel

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На вопрос о том, какие пандемия COVID-19 открыла возможности перед бизнесом Intel, представители компании ответили упоминанием о значительно возросшем спросе на ПК в первом квартале. Во втором полугодии положительную тенденцию могут подорвать глобальный экономический кризис и безработица, но пандемия позволила Intel убедиться в том, что персональные компьютеры востребованы в современном мире. В совокупности с глобальной сетевой инфраструктурой, Intel обслуживает до 95% рынка, и это позволяет компании с уверенностью смотреть в будущее.