Intel Core i9-10900K на частоте 7080 МГц обновил серию рекордов
Материнские платы ASRock серии AQUA неоднократно становились рекордсменами разгона процессоров, но ирония судьбы заключается в том, что для этого им не требовался интегрированный водоблок, которым они оснащались. Эксперименты с использованием жидкого азота подразумевали его демонтаж с заменой на резервуар для жидкого азота. Традиции этого семейства материнских плат поддерживает американский энтузиаст Splave, который уже получил доступ к плате ASRock Z490 AQUA с разъёмом LGA 1200, и установил в неё десятиядерный процессор Intel Core i9-10900K.
рекламаДля изоляции печатной платы от конденсата, неизбежно образующегося при использовании жидкого азота, автор эксперимента использовал пластилин или подобную пластичную субстанцию.
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Под жидким азотом процессор разогнался до частот около 7080 МГц, сохранив активность всех десяти ядер и Hyper-Threading. В тесте GPUPI for CPU 1B это позволило занять первое место с результатом 1 минута 24,968 секунды. В Geekbench3 Multi-Core удалось набрать 70 191 балл, тест wPrime 1024M удалось пройти за 35,250 секунды. Все эти результаты являются лучшими не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с десятью ядрами.
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