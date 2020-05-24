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Мобильные компоненты обеспечили 30% игровой выручки NVIDIA

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Представители NVIDIA не ограничились выступлением на квартальной отчётной конференции – ресурсу TheStreet удалось по горячим следам взять интервью у финансового директора компании Колетт Кресс (Colette Kress). По её словам, коронавирус стимулировал продажи компонентов для игровых ноутбуков. Выручка от их реализации теперь формирует почти 30% совокупных поступлений средств на игровом направлении.

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Источник изображения: The Business Journals

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Фактически, связанный с ноутбуками бизнес NVIDIA растёт уже девятый квартал подряд. Игровые консоли тоже пользовались высокой популярностью, Nintendo даже столкнулась с дефицитом Switch. Поскольку NVIDIA снабжает этого производителя консолей своими процессорами Tegra, первая из компаний ожидает увеличения объёмов поставок во втором квартале. Партнёрам предстоит сообща преодолеть дефицит игровых консолей Nintendo Switch.

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