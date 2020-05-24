Представители NVIDIA не ограничились выступлением на квартальной отчётной конференции – ресурсу TheStreet удалось по горячим следам взять интервью у финансового директора компании Колетт Кресс (Colette Kress). По её словам, коронавирус стимулировал продажи компонентов для игровых ноутбуков. Выручка от их реализации теперь формирует почти 30% совокупных поступлений средств на игровом направлении.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

Источник изображения: The Business Journals

реклама

Фактически, связанный с ноутбуками бизнес NVIDIA растёт уже девятый квартал подряд. Игровые консоли тоже пользовались высокой популярностью, Nintendo даже столкнулась с дефицитом Switch. Поскольку NVIDIA снабжает этого производителя консолей своими процессорами Tegra, первая из компаний ожидает увеличения объёмов поставок во втором квартале. Партнёрам предстоит сообща преодолеть дефицит игровых консолей Nintendo Switch.