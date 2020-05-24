Мобильные компоненты обеспечили 30% игровой выручки NVIDIA
Представители NVIDIA не ограничились выступлением на квартальной отчётной конференции – ресурсу TheStreet удалось по горячим следам взять интервью у финансового директора компании Колетт Кресс (Colette Kress). По её словам, коронавирус стимулировал продажи компонентов для игровых ноутбуков. Выручка от их реализации теперь формирует почти 30% совокупных поступлений средств на игровом направлении.
рекламаФактически, связанный с ноутбуками бизнес NVIDIA растёт уже девятый квартал подряд. Игровые консоли тоже пользовались высокой популярностью, Nintendo даже столкнулась с дефицитом Switch. Поскольку NVIDIA снабжает этого производителя консолей своими процессорами Tegra, первая из компаний ожидает увеличения объёмов поставок во втором квартале. Партнёрам предстоит сообща преодолеть дефицит игровых консолей Nintendo Switch.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила