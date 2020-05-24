На конференции Hot Chips, которая состоится в середине августа, Intel сосредоточится на рассказе о серверных процессорах Ice Lake-SP и мобильных процессорах Tiger Lake, а также программируемых матрицах и квантовых вычислениях. Выступит с докладом Джим Келлер (Jim Keller) – легендарный разработчик процессоров, подаривший миру одни из самых коммерчески успешных процессорных архитектур Apple и AMD.

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Как выясняется , такой повесткой дня Intel ограничиваться не планирует, а потому выступит спонсором мероприятия на новом, высочайшем уровне Rhodium, который был добавлен только в этом году.

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Источник изображения: Hot Chips

Новый уровень привилегий позволяет Intel не только затмить своим логотипом всех прочих участников, но и в буквальном смысле «накрыть поляну» для гостей мероприятия: фуршеты будут оплачены из бюджета компании, а корпоративная символика будет присутствовать на столах и предметах сервировки. Есть, конечно, один актуальный для этого года нюанс – очной форме проведения мероприятия не должна помешать пандемия, иначе основная часть рекламного бюджета Intel будет потрачена напрасно.