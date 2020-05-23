Компания GELID Solutions долго хранила молчание по поводу совместимости своих систем охлаждения с новыми материнскими платами, оснащёнными разъёмом LGA 1200, но ближе к моменту их появления в рознице решила заявить об очевидном.

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Источник изображения: GELID Solutions

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Все системы охлаждения процессоров, предназначенные для плат с разъёмами серии LGA 115x, совместимы и с LGA 1200, поскольку они имеют идентичное размещение монтажных отверстий, описываемое квадратом со стороной 75 мм. Никаких дополнительных креплений для установки этих охладителей на плату с разъёмом LGA 1200 не требуется.

Модели кулеров Phantom, Phantom Black и Sirocco подходят для разгона старших моделей процессоров Intel Comet Lake-S в силу их способности рассеивать свыше 200 Вт тепловой энергии.