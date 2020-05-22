Известный блогер TUM_APISAK обнаружил в базе данных с результатами тестирования 3DMark запись, имеющую отношение к инженерному образцу процессора Intel Rocket Lake-S. Принято считать, что они выйдут ближе к концу текущего года, сохранят совместимость с материнскими платами, оснащёнными разъёмом LGA 1200.

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Источник изображения: Twitter, TUM_APISAK

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Указанный образец Rocket Lake-S имеет шесть ядер с поддержкой Hyper-Threading, его частоты изменяются от 3.5 до 4.1 ГГц. По словам автора публикации, в «физической» части теста Rocket Lake-S оказался слабее процессора Intel Core i5-10400F, который относится к семейству Comet Lake-S. Принято считать, что вычислительные ядра Rocket Lake-S будут «14-нм переложением Ice Lake», которые дебютировали в прошлом году в мобильном сегменте.