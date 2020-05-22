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Huawei заменит процессоры HiSilicon на изделия MediaTek и UNISOC

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Куда податься Huawei в условиях американских санкций? Эти вопросом задаются авторы публикации Nikkei Asian Review, которым стало известно о планах китайского производителя перейти на использование процессоров MediaTek и UNISOC в своих смартфонах примерно со следующего года, когда истощатся запасы выпущенных до введения санкций собственных процессоров марки HiSilicon.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Huawei и сейчас закупает процессоры MediaTek, но преимущественно для смартфонов средней и начальной ценовой категории. После введения санкций процессоры HiSilicon уже не смогут выпускаться компанией TSMC, и Huawei вынуждена будет чем-то заменить их в смартфонах верхнего ценового сегмента. Пока реальной альтернативой кажутся только изделия MediaTek. Другое дело, что тайваньский поставщик должен трезво оценить свои силы – объёмы поставок придётся увеличить в четыре раза.

Процессоры UNISOC продолжат применяться в мобильных устройствах Huawei начального уровня. Этот контракт в большей степени будет выгоден самой UNISOC, который нужны деньги для развития и разработки конкурентоспособных процессоров. Слухи приписывают Huawei и ведение переговоров с Samsung о поставке процессоров последней, но компании являются конкурентами в сегменте смартфонов, и мотивацию возможного сотрудничества пока оценить сложно.

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смартфоны huawei mediatek hisilicon торговая война
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