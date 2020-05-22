Huawei заменит процессоры HiSilicon на изделия MediaTek и UNISOC
Куда податься Huawei в условиях американских санкций? Эти вопросом задаются авторы публикации Nikkei Asian Review, которым стало известно о планах китайского производителя перейти на использование процессоров MediaTek и UNISOC в своих смартфонах примерно со следующего года, когда истощатся запасы выпущенных до введения санкций собственных процессоров марки HiSilicon.
рекламаHuawei и сейчас закупает процессоры MediaTek, но преимущественно для смартфонов средней и начальной ценовой категории. После введения санкций процессоры HiSilicon уже не смогут выпускаться компанией TSMC, и Huawei вынуждена будет чем-то заменить их в смартфонах верхнего ценового сегмента. Пока реальной альтернативой кажутся только изделия MediaTek. Другое дело, что тайваньский поставщик должен трезво оценить свои силы – объёмы поставок придётся увеличить в четыре раза.
Процессоры UNISOC продолжат применяться в мобильных устройствах Huawei начального уровня. Этот контракт в большей степени будет выгоден самой UNISOC, который нужны деньги для развития и разработки конкурентоспособных процессоров. Слухи приписывают Huawei и ведение переговоров с Samsung о поставке процессоров последней, но компании являются конкурентами в сегменте смартфонов, и мотивацию возможного сотрудничества пока оценить сложно.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила