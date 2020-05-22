Сервису GeForce NOW удалось привлечь два миллиона подписчиков
Руководство NVIDIA любит повторять, что сервис потоковой трансляции игр GeForce NOW станет той платформой, которая поможет привлечь к геймингу миллиард человек. Как отмечает PC Magazine, на минувшей квартальной отчётной конференции представители NVIDIA поделились промежуточными итогами коммерческой эксплуатации этого сервиса.
рекламаАудитория GeForce NOW достигла двух миллионов человек, хотя до февраля этого года она была в два раза меньше. Самоизоляция привела к тому, что количество проводимого времени в играх выросло на 50%, как за счёт новых подписчиков, так и за счёт более продолжительных игровых сессий. Сейчас в сервисе доступны 650 игр, в будущем к ним добавятся ещё полторы тысячи.
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