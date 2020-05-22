Руководство NVIDIA любит повторять, что сервис потоковой трансляции игр GeForce NOW станет той платформой, которая поможет привлечь к геймингу миллиард человек. Как отмечает PC Magazine, на минувшей квартальной отчётной конференции представители NVIDIA поделились промежуточными итогами коммерческой эксплуатации этого сервиса.

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Источник изображения: NVIDIA

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Аудитория GeForce NOW достигла двух миллионов человек, хотя до февраля этого года она была в два раза меньше. Самоизоляция привела к тому, что количество проводимого времени в играх выросло на 50%, как за счёт новых подписчиков, так и за счёт более продолжительных игровых сессий. Сейчас в сервисе доступны 650 игр, в будущем к ним добавятся ещё полторы тысячи.