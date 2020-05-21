В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 популярность защитных масок и санитайзеров резко выросла. Люди начали больше внимание уделять личной гигиене, в связи с чем компания Tronsmart представила первые наушники с антибактериальным футляром. Новинка называется Tronsmart Onyx Free.В обычных наушниках кейс выполняет две функции. Он используется для хранения аксессуара и для его подзарядки. В случае с Tronsmart Onyx Free футляр является ещё и стерилизатором, повышая уровень безопасности использования наушников. При помещении аксессуара в кейс автоматически запускается процедура стерилизации ультрафиолетовым лучами.Tronsmart Onyx Free оснащены чипом Qualcomm, благодаря которому могут похвастаться стабильным соединением со смартфонами и качественным звуком. Чипсет американской компании способствует снижению времени задержки и энергопотребления.

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Корпус наушников имеет защиту от воды и пыли по нормам стандарта IPX7. Новинка оборудована 5-миллиметровыми излучателями и сенсорными панелями Panasonic Tactile для управления воспроизведением музыки, вызова голосового помощника и приёма входящих звонков. Также заявлено шумоподавление.Tronsmart Onyx Free поддерживают кодеки Qualcomm apt-X, предлагают возможность использовать наушники по отдельности, а время работы на одном заряде составляет 7 часов. С учётом кейса автономность повышается в пять раз – до 35 часов. Стоимость новинки составляет 35 долларов.