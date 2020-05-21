Завтра нам предстоит разобрать квартальный отчёт NVIDIA, но со страниц Barron’s отраслевые аналитики уже делятся своими прогнозами на ближайшее будущее этой компании. По мнению представителей Susquehanna Financial Group, в условиях пандемии NVIDIA оказывается в более выгодном положении, чем конкуренты, поскольку спрос на серверные компоненты и самоизоляция стимулируют продажи её продукции, включая игровую.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Специалисты Morgan Stanley более осторожны в своих суждениях. Они отмечают, что во втором полугодии NVIDIA вряд ли удастся сохранить существующие темпы роста выручки, поскольку слабость мировой экономики оставляет не так уж много места для исключений. Представители Citigroup считают, что во втором полугодии спрос на продукцию NVIDIA чуть сократится, но в целом год будет для компании удачным с точки зрения запуска новых продуктов и сделки с Mellanox.