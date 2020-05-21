Во втором полугодии положительная динамика выручки NVIDIA подвергнется испытанию
Завтра нам предстоит разобрать квартальный отчёт NVIDIA, но со страниц Barron’s отраслевые аналитики уже делятся своими прогнозами на ближайшее будущее этой компании. По мнению представителей Susquehanna Financial Group, в условиях пандемии NVIDIA оказывается в более выгодном положении, чем конкуренты, поскольку спрос на серверные компоненты и самоизоляция стимулируют продажи её продукции, включая игровую.
рекламаСпециалисты Morgan Stanley более осторожны в своих суждениях. Они отмечают, что во втором полугодии NVIDIA вряд ли удастся сохранить существующие темпы роста выручки, поскольку слабость мировой экономики оставляет не так уж много места для исключений. Представители Citigroup считают, что во втором полугодии спрос на продукцию NVIDIA чуть сократится, но в целом год будет для компании удачным с точки зрения запуска новых продуктов и сделки с Mellanox.
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