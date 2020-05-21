Издание DigiTimes робко прячет в платном разделе сайта интервью со старшим вице-президентом TSMC по исследованиям и разработкам Клиффом Хоу. Из тех обрывочных данных, что доступны в бесплатной части анонса, можно понять, что для компании к 2030 году особую остроту обретёт проблема квалификации кадров, необходимых для продвижения технического прогресса.

анонсы и реклама <b>Z490 S1200 ASUS ROG Strix</b> в продаже RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри Core i9 9900 круто дешевеет перед приходом 10ххх Новейший 12Tb SSD Samsung поступил в продажу <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Источник изображения: DigiTimes

реклама

Больше всего TSMC к концу десятилетия, как сообщает источник, не будет хватать специалистов со званием доктора наук или кандидата наук, если ориентироваться на принятую в России классификацию научных степеней. Компания собирается преодолеть рубеж в 2 нм и даже 1,4 нм, но к концу текущего десятилетия ей наверняка придётся аккумулировать научный потенциал для качественного рывка, призванного опровергнуть расхожее утверждение о том, что «закон Мура мёртв». Квалифицированные кадры при этом могут оказаться в дефиците.