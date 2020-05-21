Для TSMC нехватка квалифицированных кадров станет проблемой через десять лет
Издание DigiTimes робко прячет в платном разделе сайта интервью со старшим вице-президентом TSMC по исследованиям и разработкам Клиффом Хоу. Из тех обрывочных данных, что доступны в бесплатной части анонса, можно понять, что для компании к 2030 году особую остроту обретёт проблема квалификации кадров, необходимых для продвижения технического прогресса.
рекламаБольше всего TSMC к концу десятилетия, как сообщает источник, не будет хватать специалистов со званием доктора наук или кандидата наук, если ориентироваться на принятую в России классификацию научных степеней. Компания собирается преодолеть рубеж в 2 нм и даже 1,4 нм, но к концу текущего десятилетия ей наверняка придётся аккумулировать научный потенциал для качественного рывка, призванного опровергнуть расхожее утверждение о том, что «закон Мура мёртв». Квалифицированные кадры при этом могут оказаться в дефиците.
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