Lenovo верит, что за пару лет рынок ПК вернётся к росту
Участники рынка ноутбуков по-разному оценивают перспективы на ближайшие месяцы, но руководство Lenovo можно отнести к неисправимым оптимистам, если опираться на публикацию DigiTimes. По словам генерального директора Яна Юаньцина (Yang Yuanqing), в ближайшие два-три года рынок ПК вернётся к росту, поскольку удалённая работа станет нормой жизни для большего количества сотрудников, чем до вспышки коронавируса.
рекламаГлавный подрядчик Lenovo по проектированию и производству ноутбуков, Compal Electronics, вполне предсказуемо разделяет оптимизм Lenovo, рассчитывая на сохранение спроса в коммерческом секторе до 2021 года. Конкурирующие Quanta Computer и Wistron склонны считать, что уже во второй половине текущего года спрос на ноутбуки снизится. Отдельные поставщики компонентов отмечают, что уже в мае объём заказов пошёл на спад, другие рассчитывают столкнуться с ним в третьем квартале.
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